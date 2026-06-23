Sorin Ion: „Până la ora 11.30, lucrurile au mers perfect, cu peste 2.000 de încărcări pe minut”

Problemele nu au fost la scanarea lucrărilor, ci la încărcarea acestora în platformă, ne-a explicat oficialul. Pentru că scanarea, care se efectuează local, în fiecare școală, în fiecare sală de clasă, poate fi făcută și fără să existe o conexiune la internet. „Ai un scaner, un calculator, scanezi foaia de examen și produci un fișier PDF. Acesta este primul pas. Pasul al doilea este încărcarea fișierului în platformă. Aici au apărut problemele și încă se lucrează la identificarea erorii. Sunt instituții abilitate – STS și Softwin – care cu asta se ocupă de ieri. Sperăm ca mâine, la proba de matematică, totul să funcționeze perfect”, a continuat Sorin Ion.

Ieri, după prima probă a Evaluării Naționale, cea la română, peste 12.000 de profesori din peste 3.000 de școli au început simultan încărcarea lucrărilor în platformă. Iar sistemul a cedat. Dar asta nu înseamnă că s-a blocat, ci doar că a funcționat mai lent, a adăugat secretarul de stat. „Nu a fost blocat 100%. Timpii de încărcare au fost mai mari. De obicei, o lucrare se încarcă în milisecunde, dar acum s-a întâmplat ceva și încă investigăm, să aflăm care este explicația”.

Platforma digitală de încărcare a lucrărilor a fost cumpărată de Ministerul Educației în anul 2023 de la firma Softwin. Foto: Shutterstock

Sorin Ion a precizat că platforma a funcționat mai lent doar în anumite intervale de timp. „A avut o evoluție sinusoidală, iar primele probleme au apărut în jurul orei 11.30. Până în jurul acestei ore, lucrurile au mers perfect, cu o încărcare de aproximativ 2.000 de lucrări pe minut”.

Lucrările copiilor începuseră să fie încărcate încă de la ora 10.00 pentru că elevii pot preda lucrarea după o oră de la începerea examenului. Pe parcurs, evident, numărul tezelor încărcate a tot început să crească, moment în care s-a produs și defecțiunea. „Softul este cel folosit și acum două luni, la simularea examenelor naționale, când a funcționat fără probleme. Este același soft pe care l-am folosit și anul trecut, când, la fel, a funcționat perfect. Anul acesta s-a întâmplat ceva și încă nu știm ce”.

Astăzi, platforma a funcționat perfect. „Au fost corectate peste 100.000 de lucrări”

Sorin Ion a precizat că astăzi, de exemplu, platforma funcționează la capacitate maximă. „Sistemul are două componente: componenta de încărcat lucrările, imediat după scanarea acestora, și componenta de evaluare. În ambele situații mii de utilizatori sunt conectați simultan. În momentul acesta, de exemplu, vorbim despre peste 4.000 de profesori care au corectat deja peste 100.000 de lucrări”.

În gestionarea acestui sistem digital sunt implicate trei entități: Ministerul Educației, care este beneficiarul de drept al programului, un program aflat spre finalul perioadei de garanție, Softwin, firma care l-a furnizat și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) care-l găzduiește și care alocă resursele pentru funcționarea sa. „În funcție de gradul de utilizare al platformei, STS alocate resurse suplimentare. Nu pot să spun în acest moment cine se face vinovat de slaba funcționare de ieri. În schimb, mă interesează să identific problema și soluția. Mai puțin vinovatul acum”.

Sorin Ion, despre haosul de ieri din școli: „Elevii ar fi trebuit să plece după scanarea lucrărilor”

Sorin Ion ne-a explicat și de la ce a pornit, de fapt, scandalul: profesorii au ținut copiii în sălile de clasă deși ar fi trebuit, după scanarea lucrărilor, să-i lase să plece acasă. „Procedura nu spune că elevul trebuie să fie de față la încărcarea lucrării pe platformă, ci doar la scanarea ei, care durează sub un minut. Aceasta este procedura legală, dar unii profesori i-au ținut pe copii și la încărcare. De aici și nemulțumirile. Degeaba le-am transmis eu să-i lase pe elevi să plece. Până ajunge un mesaj în 3.300 de centre și la peste 12.000 de oameni nu e așa de simplu”.

Oficialul recunoaște că nu este pentru prima oară când se blochează platforma de încărcare a lucrărilor. „Am avut o astfel de experiență și în 2023, dacă nu mă-nșel. Atunci platforma nu a funcționat deloc timp de vreo oră. Am identificat problema și am rezolvat-o”.

Miercuri, 24 iunie, are loc proba la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026. Foto: Shutterstock

Ce măsuri a luat ministerul pentru a evita blocarea platformei la examenul de mâine de la matematică

Pentru examenul care va avea loc mâine – proba la matematică din cadrul Evaluării Naționale- Ministerul Educației a luat mai multe măsuri organizatorice în așa fel încât să prevină alte blocaje. „Sunt măsuri pe care le-am gândit și pe care le-am trimis deja în țară. În primul rând, recomandăm profesorilor să nu mai țină copiii blocați în săli după scanarea lucrărilor. Apoi, este necesară verificarea rezoluției la care se realizează scanarea, căci o rezoluție mare presupune un timp mai îndelungat de încărcare în platformă”.

De asemenea, continuă Sorin Ion, personalul școlilor desemnat cu organizarea examenului trebuie să verifice conexiunea la internet. „Acestea sunt măsurile organizatorice care vor fi luate mâine. Pe cele tehnice încă le aștept de la echipele cu care m-am întâlnit chiar în dimineața asta și cu care am avut discuții îndelungate”.

Sorin Ion: „Această platformă este opera mea personală. Vreau să meargă perfect”

Sorin Ion a precizat că, dincolo de aceste mici incidente, este mulțumit de cum funcționează platforma de evaluare digitalizată. „Eu sunt foarte mulțumit de ce am făcut cu Softwin, pentru că vorbim despre o platformă de mare anvergură realizată cu bani foarte puțini. Ori, în țara asta se aruncă milioane de euro pe platforme inutile. Programul acesta este opera mea personală. Am pierdut zile și nopți din viață pentru el. Și vreau să meargă perfect!”

Mâine, pe lângă cei 12.000 de profesori evaluatori care corectează lucrările la română vor mai fi logați alți 4.000, care care vor încărca lucrările la matematică.

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