În Japonia, chiar și copiii de 6 ani merg singuri la școală, sub supravegherea colegilor mai mari. Sistemul Shudan Toko promovează disciplina și responsabilitatea, relatează Onet.

Copiii niponi încep să învețe să fie independenți de la o vârstă fragedă, un exemplu fiind sistemul „Shudan Toko”, care ar fi greu de imaginat în Europa.

În Tokyo, chiar și un copil de 6 ani merge singur la școală, fără a fi însoțit de părinți, spre deosebire de obiceiurile din majoritatea țărilor europene.

Sistemul „Shudan Toko”, implementat în majoritatea școlilor primare din Japonia, presupune ca elevii din aceeași zonă să formeze un „grup de mers” (tsugakuhan) și să se deplaseze împreună la școală.

Liderul grupului este cel mai mare elev, de obicei un copil de 12 ani, care are responsabilitatea de a asigura siguranța celor mai mici.

Cei mai mici învață drumul, regulile și devin mai independenți, privindu-i pe colegii mai mari..

Pentru a asigura siguranța copiilor, fiecare elev din clasa întâi poartă un semn distinctiv, precum o bandă galbenă pe rucsac sau o pălărie galbenă, care avertizează șoferii și trecătorii că este vorba de un copil de 6 ani care necesită atenție specială.

În plus, voluntarii locali, deseori pensionari, sunt prezenți la intersecții pentru a ajuta grupurile să traverseze străzile, iar părinții fac cu rândul pentru a supraveghea anumite puncte din parcurs.

În aceste cartiere, clădirile marcate cu semnul „Kodomo 110-ban no Ie” devin refugii sigure pentru copii, unde aceștia pot solicita ajutor în caz de pericol.

Locuitorii acestor imobile se angajează să contacteze imediat poliția și să rămână alături de copil până la sosirea autorităților.

Un element esențial al acestui sistem este antrenamentul prealabil. În săptămânile care preced începerea școlii, părinții parcurg în repetate rânduri traseul împreună cu copiii, învățându-i rutele, trecerile de pietoni și punctele de siguranță.

Aceste măsuri sunt completate de infrastructură adaptată special pentru copii, cum ar fi benzile verzi desenate pe drumuri pentru a indica traseele școlare.

„Shudan Toko” contribuie la dezvoltarea unor abilități importante precum punctualitatea, orientarea în spațiu și simțul responsabilității.

Totodată, se observă o influență pozitivă asupra sănătății fizice și mentale a copiilor, aceștia având un indice de masă corporală mai bun și relații sociale mai solide datorită interacțiunii zilnice cu colegii.

Acest model însă nu ar putea fi implementat la scară largă în orașe precum Londra sau Paris, unde rata criminalității este considerabil mai mare.

Conform datelor World Bank și UNODC din 2023, rata omorurilor în Japonia este de 0,2 la 100.000 de locuitori, comparativ cu 1,2 în Marea Britanie și 5,3 în Statele Unite.

Japonia este una dintre cele mai sigure țări din lume, cu doar 1,8 cazuri de jafuri la 100.000 de locuitori, în contrast cu 154,3 în Franța. Această siguranță este rezultatul filozofiei japoneze „Shudan Shugi”, care promovează responsabilitatea colectivă.

În această cultură, copilul nu este considerat doar responsabilitatea părinților, ci a întregii comunități.

„Întreaga comunitate participă la creșterea unui copil” nu este doar o zicală, ci o realitate în Japonia, unde educația prin experiență este preferată protejării excesive.

Deși sistemul are beneficii evidente, există și provocări. Scăderea natalității din Japonia a dus la reducerea dimensiunii grupurilor de elevi, iar unele școli au fost nevoite să se închidă.

În plus, au existat incidente și atacuri asupra grupurilor de copii, iar unele fete au raportat experiențe neplăcute pe drum, pe care le-au ascuns din rușine sau de teama de a-și îngrijora părinții.