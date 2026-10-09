La 88 de ani, Éva Néni a vrut să sară cu parașuta de la 4.000 de metri, dar fiul ei a considerat că este prea riscant. În schimb, „aventuriera” a ales un zbor cu un avion de epocă, a informat Blikk.

Éva Néni și-a dorit să sărbătorească într-un mod spectaculos: să sară cu parașuta de la 4.000 de metri altitudine. Cu toate acestea, fiul său, Papp Ferenc, ia intervenit și a considerat că o astfel de experiență ar fi prea periculoasă pentru mama sa, având în vedere problemele sale de sănătate anterioare.

În cele din urmă, în loc de parașutism, Éva a optat pentru o călătorie cu un avion de epocă, o experiență pe care a descris-o ca fiind „de neuitat”,

„A trebuit să o convingem să renunțe”, a explicat Ferenc, fiul său.

A suferit o operație în 2013, urmată de tratamente de radioterapie, i-au afectat grav coloana vertebrală și șoldurile. Nu eram siguri cum ar fi reacționat corpul ei la forța resimțită în momentul deschiderii parașutei.

Deși nu și-a împlinit dorința de a sări din avion, Éva și-a amintit cu bucurie de experiența sa anterioară de parașutism, realizată la vârsta de 70 de ani.

Atunci, a efectuat un salt în tandem, alături de un instructor profesionist, care a asigurat siguranța întregii experiențe.

„Când am ajuns la altitudinea de 4.200 de metri și am sărit, nu mi-a fost frică deloc. A fost o senzație incredibilă, să cad liber prin aer. Nu am simțit niciodată ceva similar. Nici măcar zborul cu avionul, elicopterul sau planoarele de deasupra lacului Balaton nu se compară cu asta”, a povestit Éva.

Încă din copilărie, senioara a fost fascinată de cer și de senzațiile extreme. Deși când era încă mică mama sa i-a spus că astfel de activități sunt „pentru băieți”, dorința de aventură nu a dispărut niciodată.

În tinerețe, obișnuia să urmărească cu fascinație parașutiștii care se antrenau la un turn de sărituri din Parcul Népliget din Budapesta.

Mai târziu, a profitat de orice ocazie pentru a experimenta zborul: a zburat cu planoare, elicoptere și avioane de mici dimensiuni și a participat chiar și la activități de tir sportiv, în cadrul unei școli de textile, unde era instructor.

„Mama a fost întotdeauna curajoasă. S-a implicat în activități care, poate, nu erau văzute ca fiind pentru femei, dar asta nu a oprit-o niciodată. Totuși, acum, când sănătatea nu mai este aceeași, este mai bine să fie precaută”, a adăugat Ferenc, care a însoțit-o pe mama sa în zborul cu avionul.

Deși fiul ei nu a moștenit pasiunea pentru aventură, fiind mai degrabă temător de înălțimi, Éva continuă să își trăiască viața cu intensitate. Femeia a mulțumit organizației Goldtimer Alapítvány pentru ocazia oferită de a zbura cu un avion istoric, o experiență pe care o descrie drept un alt moment memorabil.