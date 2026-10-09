Pantele de apartament pot suferi din cauza excesului de apă, mai ales iarna, când ritmul lor de creștere încetinește. Dopurile din plută pot deveni un ajutor util pentru drenaj și sănătatea rădăcinilor, explică experții citați de TSN.

Problema excesului de apă în ghivecele plantelor devine mai presantă în sezonul rece, când plantele de interior cresc mai lent și au nevoie de mai puțină apă.

Utilizarea dopurilor naturale de vin poate fi o soluție simplă pentru îmbunătățirea drenajului.

Cum funcționează dopurile de vin ca drenaj?

Udarea excesivă este una dintre cele mai frecvente greșeli în întreținerea plantelor de interior.

Dacă apa nu se scurge eficient, solul rămâne umed pentru o perioadă lungă, iar rădăcinile sunt private de oxigen, ceea ce poate duce la probleme grave.

Iarna, acest risc crește, deoarece scăderea duratei zilei și temperaturile mai scăzute încetinesc creșterea plantelor, reducând necesarul de apă

Dopurile de vin, tăiate în bucăți mici și așezate pe fundul ghivecelor, pot fi folosite ca material adițional de drenaj.

Materialul poros al acestora ajută la reducerea acumulării excesive de apă, dar dopurile nu pot înlocui găurile de drenaj esențiale la baza ghiveciului.

Cum să folosești corect dopurile de vin?

Pentru rezultate optime, este important să folosești doar dopuri naturale, curate și complet uscate.

Dopurile sintetice sau cele acoperite de mucegai, lipici sau resturi de vin nu sunt recomandate.

Pentru ghivece mici, este suficientă o jumătate de dop, în timp ce ghivecele mai mari pot necesita mai multe bucăți.

Nu umple complet baza ghiveciului pentru a lăsa suficient spațiu de dezvoltare pentru rădăcini.

Cea mai bună perioadă pentru a adăuga dopurile este în timpul replantării. După așezarea acestora, se adaugă substratul adecvat pentru planta respectivă, iar replantarea se finalizează în mod obișnuit.

Semnele udării excesive

Specialiștii avertizează că semnele unor probleme cauzate de udare excesivă includ solul permanent umed, mirosul de mucegai, îngălbenirea frunzelor sau o bază moale a tulpinii.

De asemenea, un strat alb sau gri de mucegai la suprafața solului poate indica o circulație insuficientă a aerului și o umiditate excesivă.

În aceste cazuri, verifică drenajul și ajustează frecvența udărilor.

Pentru ce plante este potrivită această metodă?

Dopurile de vin pot fi folosite pentru multe plante de interior populare, precum monstera, ficusul, begonia sau pothosul (iedera diavolului).