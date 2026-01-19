Daniel David, reîntors în mijlocul studenților

Daniel David și-a dat demisia de la conducerea Ministerului Educației în data de 22 decembrie 2025, fix după un an de mandat. Însă, pentru că premierul Ilie Bolojan nu a numit un interimar, David a rămas în funcție ca ministru demisionar mai bine de trei săptămâni. În tot acest timp, el și-a delegat atribuțiile consilierilor. Aceștia s-au ocupat, în numele său, de semnarea și ștampilarea anumitor documente, acte, prevederi etc.

După ce Ilie Bolojan a preluat temporar portofoliul, Daniel David a fost liber să se întoarcă la Universitatea Babeș-Bolyai, acolo unde ocupă funcția de rector, o funcție din care se suspendase în decembrie 2024, când a devenit ministru.

Pe perioada mandatului său de ministru, conducerea UBB Cluj-Napoca fusese preluată interimar de prorectorul Adrian Petrușel.

Studenții l-au primit cu proteste

Daniel David, profesor de științe cognitive clinice în cadrul UBB, se află în prezent la al doilea mandat la conducerea universității. El este rector din anul 2020, o funcție preluată de la Ioan Aurel Pop, actualul președinte al Academiei Române.

Reîntors pe funcția la care a renunțat temporar, pe perioada mandatului de ministru, Daniel David se află acum într-o situație delicată: este contestat vehement de propriii săi studenți. Aceștia îi cer demisia, afirmând că David nu mai are autoritatea morală pentru a conduce Universitatea Babeș-Bolyai. Motivul? Tinerii sunt nemulțumiți de majorarea taxelor de școlarizare.

Studenții de la UBB, protestând în fața universității. Foto: Comitetul Studenților din Cluj-Napoca

Pe pagina de Facebook a Comitetului Studenților din Cluj-Napoca, tinerii au postat următorul mesaj: „Daniel David s-a întors pe poziția de rector al UBB. Noi l-am primit călduros, cu două proteste împotriva inițiativei propuse de el, majorarea taxelor în universități cu minimum 50%. Demisia, Daniel David! Opriți mărirea taxelor! Protestăm pentru un viitor mai bun pentru studenți!”

Studenții de la Babeș-Bolyai protestează de mai multe săptămâni și împotriva mutării facultății de Mate-Info pe dealul Lomb, în niște foste hale de producție.

