Posibila demisie a lui Daniel David

În contextul amenințărilor cu greva din partea sindicatelor, ministrul a subliniat necesitatea unor cereri „mai realiste” din partea liderilor sindicali.

Întrebat despre solicitarea demisiei sale, ministrul a declarat: „Demisia mea se cere din ianuarie, de când am venit ministru. Acum inevitabil am devenit dintr-un ministru al reformei unul de criză. Demisia mea se cere de multe săptămâni. Spun ce am spus și atunci: demisia mea e pe masa premierului. Dacă demisia mea salvează situația fiscal bugetară a educației, eu cu plăcere o pun jos sau o semnez”.

De asemenea, David consideră că unele cerințe ale sindicatelor sunt „nerealiste”.

„Problema e că din punctul meu de vedere cred că liderii sindicali ar trebui să fie mai atenți la două lucruri: am văzut cerințele lor, unele trebuie să fie mai realiste, măsurile din legea fiscală nu au cum să fie schimbate, ce putem face e să le adaptăm la implementare”, a declarat Daniel David în cadrul interviului acordat televiziunii Antena 3 CNN.

Situația fiscal-bugetară în învățământ

„Țara e în criză, nu avem banii pentru a încheia anul școlar, am fi avut nevoie de încă două miliarde ca să putem acoperi salariile și bursele, bani pe care nu îi primim la rectificare, de aceea am luat acele măsuri”, a declarat David.

Recomandări Guvernul lui François Bayrou a picat prin moțiune de cenzură. Criza politică se adâncește în Franța: extrema dreaptă cere demisia lui Emmanuel Macron

În plus, David a reiterat disponibilitatea sa pentru dialog.

„Invitația mea rămâne deschisă. M-am întâlnit și cu elevii, studenții, asociații de părinți. Schimbarea măsurilor fiscal bugetare nu ține doar de mine”, a declarat ministrul educației.

„Am auzit scandări legate de demisia guvernului, foarte puțin probabilă când tu aștepți o evaluare de țară în septembrie și octombrie. Orice dezechilibru la nivel de guvern poate pune toată țara în risc”, a mai explicat ministrul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE