Definitivat 2026. Profesorii, încurcați de Dănilă Prepeleac a lui Ion Creangă

Definitivat 2026. Peste 96% dintre candidații înscriși au fost prezenți la examen

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, s-a desfășurat marți, 14 iulie, în centrele de examen din întreaga țară.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, dintre cei 9.615 candidați cu drept de participare, s-au prezentat la examen 9.269 de profesori, ceea ce reprezintă 96,4% din totalul celor înscriși. Alți 346 de candidați nu s-au prezentat, iar 318 s-au retras din motive personale. De asemenea, trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. În total, 8.948 de lucrări vor fi evaluate în perioada următoare.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 21 iulie

Primele rezultate ale examenului vor fi publicate luni, 21 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului de definitivare. Candidații nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații în data de 21 iulie, până la ora 20:00 și în data de 22 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse atât fizic, la centrele de examen, cât și online, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie, iar validarea lor prin ordin al ministrului Educației și Cercetării este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Subiectele și baremele au fost publicate în ziua examenului

Ministerul Educației precizează că subiectele și baremele de corectare au fost publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în cursul zilei de 14 iulie, la ora 15:00. Pentru promovarea examenului este necesară obținerea unei medii de minimum 8 la proba scrisă.

Ce este examenul de Definitivat

Examenul de definitivare reprezintă prima etapă importantă din cariera didactică și este obligatoriu pentru cei care care doresc să depășească statutul de profesor debutant. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, ceea ce le permite să continue parcursul profesional și să susțină ulterior examenele pentru obținerea gradelor didactice. În schimb, profesorii care nu promovează examenul pot fi angajați în sistem doar pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Examenul are două etape. Prima este eliminatorie și presupune evaluarea activității desfășurate pe parcursul unui an școlar, inclusiv inspecții la clasă și analiza portofoliului profesional. A doua etapă constă în susținerea probei scrise, organizată la nivel național pe baza tematicilor și bibliografiilor aprobate de Ministerul Educației.

Ce condiții au trebuit să îndeplinească profesorii pentru a intra în examen

Participarea la proba scrisă a fost posibilă doar pentru cadrele didactice care au îndeplinit simultan mai multe condiții prevăzute de metodologie.

Candidații au trebuit să fi efectuat cel puțin un an de stagiu de predare în specialitate, să fi obținut calificativul anual „Bine” sau „Foarte bine” și să fi avut media de minimum 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional.

Examenul poate fi susținut gratuit de cel mult trei ori.

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