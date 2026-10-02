Joseph M., un fost director executiv al băncii HSBC, care deține o casă de două milioane de lire sterline în Orpington, a fost exclus definitiv din sectorul serviciilor financiare după ce a fost găsit vinovat de fraudă prin evitarea plății călătoriilor cu trenul în valoare de aproape 6.000 de lire sterline, relatează Efinancialcareers.

O schemă elaborată pentru a evita plata biletelor

Joseph, acum în vârstă de 53 de ani, a folosit o tehnică numită „doughnutting” pentru a plăti mai puțin pe biletele de tren, relatează publicația britanică The Independent.

El a achiziționat bilete doar pentru stațiile de început și sfârșit ale călătoriilor sale, omițând stațiile intermediare, pe ruta dintre locuința sa din Orpington, sudul Londrei, și biroul său din Canary Wharf. Potrivit The Independent, acesta a efectuat cel puțin 740 de călătorii folosind această metodă.

Mai mult, acesta a obținut în mod fraudulos un card de reducere destinat persoanelor fără loc de muncă, pentru a beneficia de o reducere de 50% la prețul biletelor. În ianuarie 2026, a recunoscut acuzația de fraudă prin declarații false în fața Curții Coroanei din Inner London.

Ce pedeapsă a primit

Judecătorul l-a condamnat la 10 luni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni, și i-a interzis să călătorească timp de un an cu trenurile Southeastern Railway.

În plus, a fost obligat să efectueze 80 de ore de muncă în folosul comunității, să participe la 10 zile de activități de reabilitare și să plătească 150 de lire sterline cheltuieli de judecată, 187 de lire ca suprataxă pentru victime și 5.000 de lire despăgubire către compania feroviară.

Judecătorul care a pronunțat sentința a descris infracțiunea ca fiind „o fraudă sofisticată și determinată” și a notat că Joseph avea posibilitatea financiară de a achita biletele.

„Ați decis să le evitați, iar acest lucru cauzează o pierdere pentru întreaga societate”.

Cu toate acestea, judecătorul a luat în considerare circumstanțele personale dificile ale acestuia din perioada respectivă, faptul că a încetat de bunăvoie să comită frauda și că a arătat remușcare sinceră.

Interdicție pe viață în sectorul financiar

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie a anunțat pe 1 octombrie 2026 că Joseph este interzis definitiv din desfășurarea oricărei activități reglementate în domeniul serviciilor financiare.