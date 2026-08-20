Părinții acuză lipsa unor garanții de integritate

Părinții critică dur proiectul de metodologie privind admiterea la liceu și solicită Ministerului Educației să renunțe, în forma actuală, la examenul suplimentar organizat de licee. Într-un comunicat transmis în contextul consultării publice, organizația susține că proiectul „vulnerabilizează drepturile fundamentale ale elevilor, poate genera un tratament discriminatoriu și creează riscuri pentru integritatea procesului de selecție”.

Problema principală, consideră federația, este descentralizarea procesului de admitere, prin care liceele care aleg să organizeze concursuri proprii ar ajunge să aibă un rol foarte mare în stabilirea, evaluarea și soluționarea eventualelor contestații. „Vor evalua lucrările prin intermediul cadrelor didactice autohtone, își vor stabili singure algoritmul de calcul al mediei și vor soluționa contestațiile în cadrul acelorași comisii interne”, afirmă Federația Națională a Părinților. Organizația atrage atenția că, în forma actuală, metodologia nu introduce măsuri pentru prevenirea conflictelor de interese.

Printre acestea se numără interdicția ca în comisiile de examen să participe profesori aflați în relații de rudenie sau afinitate cu candidații, supravegherea audio-video obligatorie și anonimizarea lucrărilor înainte de corectare. „Este de neacceptat ca exact în punctele cu cea mai mare miză competițională – admiterea la colegiile/liceele «de elită» – standardele de integritate instituțională să fie complet relaxate”, susține EDUPART.

EDUPART: „Evaluarea Națională riscă să devină pur formală”

O altă critică majoră vizează relația dintre Evaluarea Națională și concursul propriu al liceului. Potrivit EDUPART, proiectul le-ar permite liceelor să stabilească ponderea concursului propriu în media finală fără instituirea unui prag minim obligatoriu pentru rezultatul obținut la Evaluarea Națională. Federația avertizează că, în acest scenariu, examenul național ar putea pierde din importanță.

„Evaluarea Națională – singurul instrument național standardizat, securizat și corectat independent – riscă să fie redusă la un rol pur formal”, afirmă organizația. În opinia părinților, apariția unor examene diferite, organizate local, ar putea duce la fragmentarea sistemului de admitere și la situația în care rezultatele elevilor să nu mai fie comparabile în mod direct. EDUPART susține că „se creează astfel premisele unor examene „locale”, „neomogene” și dificil de controlat prin mecanisme externe”.

Federația Națională a Părinților face referire și la o decizie luată de Ministerul Educației în 1999. Atunci examenul dublu sau suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat după analize și evaluări de specialitate. EDUPART susține că măsura fusese justificată prin faptul că examenul suplimentar reprezenta o „repetare inutilă a Examenului de Capacitate și genera presiune psihologică asupra elevilor”. Prin urmare, părinții consideră că revenirea la un mecanism de admitere suplimentară ar trebui analizată inclusiv prin prisma experienței anterioare a sistemului educațional românesc.

Părinții trag un semnal de alarmă: „România ar urma un model marginal în Europa”

Federația invocă și date atribuite rețelei europene Eurydice, potrivit cărora examene proprii de admitere organizate la nivelul liceelor teoretice sau generaliste mai există în doar patru state membre ale Uniunii Europene: Ungaria, Cehia, Slovacia și Letonia.

În majoritatea sistemelor europene, susține EDUPART, accesul în învățământul secundar superior se bazează pe rezultatele din gimnaziu sau pe evaluări naționale standardizate. „Preluarea unui model marginal, lipsit de pârghiile de integritate specifice statelor menționate, este lipsită de suport pedagogic și contravine direcției de modernizare a educației românești”.

Elevii care fac meditații ar putea fi favorizați

Unul dintre cele mai puternice argumente ale părinților privește diferențele dintre școlile gimnaziale și accesul elevilor la profesori specializați. EDUPART atrage atenția asupra unor discipline care ar putea fi incluse în concursurile de admitere, precum Informatica și TIC, Fizica, Latina sau Educația Socială.

Federația susține că aceste materii se confruntă cu un deficit de cadre didactice titulare în gimnaziu, în special în zonele defavorizate. În aceste condiții, părinții consideră că examenul suplimentar ar putea avantaja copiii ai căror familii își permit pregătire suplimentară. „Această stare de fapt va bloca accesul copiilor fără resurse financiare și va adânci prăpastia dintre familiile care își permit meditații private și cele defavorizate”.

Organizația cere, de altfel, realizarea și publicarea unui studiu de impact care să arate cât de mare ar fi efortul financiar suplimentar suportat de familii în cazul în care concursurile proprii ale liceelor ar deveni o componentă importantă a admiterii.

EDUPART critică și prevederea potrivit căreia disciplinele și tipologia evaluării ar urma să fie anunțate la 1 octombrie, considerând că elevii nu ar avea suficient timp pentru o pregătire graduală pe parcursul gimnaziului. Federația cere ca disciplinele și programele de concurs să fie cunoscute cu cel puțin un an școlar înainte, de la începutul clasei a VIII-a. Potrivit părinților, stabilirea relativ târzie a conținuturilor poate amplifica presiunea asupra elevilor și poate încuraja pregătirea intensivă prin meditații.

Două examene în câteva zile, motiv de îngrijorare în rândul părinților

EDUPART contestă și calendarul propus pentru examene. Federația atrage atenția că Evaluarea Națională ar urma să fie susținută pe 7 iulie, iar concursurile proprii ale liceelor în perioada 9-12 iulie, ceea ce ar lăsa un interval de numai 48 de ore până la debutul probelor suplimentare. Părinții consideră că două examene cu miză ridicată într-un interval atât de scurt pot amplifica presiunea psihică asupra elevilor.

În plus, organizația invocă riscurile asociate temperaturilor ridicate din luna iulie și cere ca examenele să fie programate în perioade ferite de condiții climatice extreme. EDUPART solicită în acest sens un interval de 10-14 zile între cele două tipuri de examene.

Ce solicită Federația Națională a Părinților

EDUPART cere retragerea proiectului de metodologie aflat în consultare publică și reevaluarea oportunității introducerii examenului suplimentar.

Federația susține menținerea Evaluării Naționale ca „unic criteriu național și echitabil de selecție”

În cazul în care Ministerul Educației va păstra mecanismul propus, părinții cer o serie de garanții suplimentare: asigurarea profesorilor titulari pentru disciplinele de concurs în toate școlile gimnaziale, supravegherea audio-video obligatorie, anonimizarea lucrărilor înainte de corectare și interzicerea participării în comisii a profesorilor aflați în relații de rudenie sau afinitate, până la gradul IV, cu candidații.

Federația mai cere ca lucrările contestate să fie evaluate de o comisie complet independentă de liceul organizator, iar rezultatele concursurilor să fie supuse unui mecanism centralizat de audit și control extern. De asemenea, părinții solicită plafonarea ponderii examenului propriu, astfel încât rezultatul de la Evaluarea Națională să rămână determinant.

Federația părinților: „Cerem un cadru normativ modern, echitabil și predictibil”

Organizația afirmă că-și menține disponibilitatea de a participa la elaborarea unui „cadru normativ modern, echitabil și predictibil”, centrat pe interesul elevilor. „Solicităm Ministerului Educației și Cercetării să abordeze acest dosar de politică publică cu responsabilitate și deschidere instituțională astfel încât să se ajungă la un consens cu toate părțile implicate”, transmite EDUPART.

Criticile Federației vin în contextul în care Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul privind admiterea la liceu, mecanism care ar permite organizarea unor concursuri suplimentare de către liceele care optează pentru această variantă.

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