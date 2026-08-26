Tudor Stoica, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Grigore Moisil” Brașov, a câștigat competiția WABA League, devenind cel mai rapid cititor de vârsta lui. Pe locul al doilea s-a clasat un alt elev brașovean, David Tudorache, de la Școala Gimnazială Nr. 11.

Cei doi elevi din Brașov au ajuns pe primele două poziții ale podiumului internațional.

Tudor Stoica, clasa a VI-a, Colegiul Național „Grigore Moisil” Brașov și David Tudorache, clasa a VI-a, Școala Gimnazială nr. 11 Brașov Sursa foto: BizBrașov

„Felicitări elevului nostru Tudor-Petru Stoica, clasa a VI-a, care a obținut Locul I la WABA League – July 2026, categoria Kids Speed Reading, clasându-se pe prima poziție într-o competiție internațională de lectură rapidă. ”, a transmis Colegiul Național „Grigore Moisil” Brașov.

WABA League, organizată de World Association of Brain Athletes, este o competiție internațională dedicată citirii rapide și realizării hărților mentale.

Participanții citesc un material pe calculator, apoi trebuie să creeze o hartă mentală pe baza informațiilor reținute. Aceasta este fotografiată și trimisă pentru evaluare.

Arbitrii analizează atât timpul de citire, cât și informațiile incluse în harta mentală, iar rezultatele stabilesc clasamentul final.

Tudor Stoica și David Tudorache au fost îndrumați de profesoara Teodora Voinescu, cadru didactic la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov.

Profesoara îndrumătoare are la rândul ei un palmares impresionant în domeniu, fiind campioană mondială la Speed Reading, precum și trainer și arbitru internațional acreditat.

Rezultatul celor doi elevi evidențiază pasiunea lor pentru lectură, capacitatea de concentrare și perseverența de la o vârstă fragedă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE