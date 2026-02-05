Săptămâna viitoare am putea afla numele noului ministru al Educației

În cadrul unei conferinţe de presă organizate la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a vorbit despre bugetul Educaţiei pentru anul 2026 și despre protestele oamenilor din sistem. 

Sindicatele susţin că Guvernul pregătește noi reduceri bugetare, dar şi concedieri, însă nu sunt decât zvonuri, consideră premierul. Bolojan a respins toate speculațiile, declarând: „La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă, inclusiv legat de posibilele nominalizări la Educaţie sau aspecte care ţin de astfel de reduceri, care nu au nicio bază reală. Sper că până săptămâna viitoare închidem aspectele care ţin de Educaţie”. 

Întrebat cât mai doreşte să rămână ministru interimar al Educaţiei, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „Am spus că săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru”. Oficialul nu a intrat în detalii.

Ilie Bolojan a făcut această promisiune și în trecut. El a declarat în ianuarie, după ce a preluat interimatul, ca va numi pe cineva la șefia ministerului până la finalul lunii. Nu s-a ținut de cuvânt, iar asta pentru că nu a găsit pe nimeni care să accepte portofoliul.

Pe listă s-au regăsit Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și Luciana Antoci, consiliera pe Educație a premierului. Un alt nume vehiculat a fost cel al rectorului Universității București, Marian Preda. Ultimul nume este cel al profesorului Daniel Breaz, rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Acesta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat că s-ar afla în cărți.

Măsurile de austeritate implementate prin Legea Bolojan au tăiat bani de la profesori, elevi și studenți. Foto: Shutterstock

Se vor debloca fonduri europene pentru proiecte educaționale

Premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că, deşi a delegat majoritatea atribuţiilor secretarilor de stat, s-a concentrat pe deblocarea absorbţiei fondurilor europene pentru proiectele educaţionale. „Avem întârzieri destul de mari şi câteva mii de obiective în şcolile din România care trebuie finalizate. Ţinta este să reducem perioadele de plăţi, de la 70-80 de zile, la 15-20 de zile”.

Nu vor mai fi reduceri bugetare în sistemul preuniversitar

Ilie Bolojan a ținut să sublinieze faptul că în acest an în sistemul preuniversitar nu vor mai exista reduceri bugetare. „Nu vor fi reduceri în preuniversitar”, a subliniat el.

Sindicatele din învățământ anunță, însă, noi tăieri bugetare și concedieri. Este motvul pentru care au declansat un referendum în urma căruia vor decide dacă fac sau nu grevă. Este anunțată, nu și aprobată, o grevă de avertisment de două ore în martie, în timpul simultării examenelor naționale. Apoi, în vară, sindicaliștii intenționează să declanșeze grevă generală. Dacă se va lua această decizie, protestul se va suprapune cu perioada examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, care ar putea fi devansate.

Bolojan anunță reformă în sistemul de învățământ universitar

Referindu-se la învăţământul universitar, premierul a vorbit despre importanţa transparenţei şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei. 

„Unde cred că putem lucra anul acesta destul de mult este pe partea de transparenţă, pe partea de îmbunătăţire a calităţii sistemului de învăţământ, pe adaptare a lui la realitatea economică, lucruri pe care trebuie să le facem în anii următori, crescând an de an, nu scăzând bugetele pe educaţie”, a mai spus premierul.

Acesta consideră că universitățile ar trebui să pună la punct un sistem mai transparent în ceea ce privește performanța atinsă de-a lungul timpului.

„Cred că pentru toţi tinerii din România, pentru toţi cei care vor să meargă la facultate, pentru a lua o decizie cât mai corectă, ar fi bine să avem nişte date publice transparente legate de câţi absolvenţi, de exemplu, ai facultăţilor de Medicină în România iau Rezidenţiatul, în procente pe facultăţi, pe universităţi. În momentul în care constaţi că, de-a lungul mai multor ani, o universitate are o cotă mare de absolvenţi care iau examenul de Rezidenţiat, un examen altfel dificil şi unitar în toată România, înseamnă că s-ar putea să te duci să te înscrii la această universitate şi nu la una care are un procent foarte mic, care ţine de calitatea pregătirii”, a explicat prim-ministrul.

Universitățile, finanțate în funcție de performanță

Totodată, Bolojan a adus în discuție implementarea unor măsuri prin care finanţarea universităților să țină cont, în primul rând, de performanţa acestora, nu doar de numărul de studenţi înscriși  „Aceste lucruri, alte măsuri de creştere a calităţii, poate finanţarea şi în funcţie de performanţă, nu doar de numărul de studenţi, ar putea să aducă schimbări bune în anii următori, nu de pe-o zi pe alta, în sistemul de învăţământ românesc”, a adăugat premierul.

Marian Preda, rectorul Universității București, a participat la întâlnirea cu premierul Bolojan, din ianuarie. Foto: Facebook

Reduceri de cheltuieli în sistemul universitar 

Premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor privind construcția bugetului și contribuția învățământului universitar la reducerea cheltuielilor publice. Discuțiile s-au axat pe un proiect de lege care vizează eficientizarea administrației și include măsuri pentru învățământul superior și cercetare. Guvernul urmărește reducerea cheltuielilor structurale, în contextul diminuării deficitului bugetar, fără a afecta dezvoltarea educației.

Rectorii au arătat că universitățile au aplicat deja reduceri în 2025, precum creșterea normei didactice și diminuarea numărului de posturi, și au cerut flexibilitate în aplicarea noilor măsuri, cu respectarea autonomiei universitare. De asemenea, au solicitat o finanțare diferențiată, adaptată specificului fiecărei universități, și au discutat stadiul proiectelor finanțate prin PNRR.

La nivelul Ministerul Educației a fost constituit un grup de lucru, în vederea pregătirii bugetului pentru 2026.

