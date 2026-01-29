Calendarul viitoarelor proteste: pichetarea Guvernului, grevă de avertisment și grevă generală

Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”, a precizat pentru Libertatea că șansele declanșării unei greve de avertisment în martie, în perioada simulării examenelor naționale, sunt foarte mari. Cel puțin acestea sunt semnalele care au venit din partea profesorilor. „Acum o lună, am lansat în teritoriu un chestionar online în care am cerut colegilor un punct de vedere cu privire la acest aspect. Am luat în calcul trei variante: grevă în martie, în perioada simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, grevă în iunie, atunci când au loc examenele în cauză, sau grevă în ambele perioade”.

În momentul de față, chestionarul a fost completat de aproape toți profesorii care au avut acces la document. „O majoritate covârșitoare a colegilor noștri indică participarea la o grevă care să aibă loc atât în perioada simulării, cât și în perioada în care vor avea loc examenele de Evaluare Națională și de Bac”. Este vorba, explică sindicalistul, despre zeci de mii de oameni din întreaga țară.

Însă, până atunci, în data de 4 februarie, sindicatele din învățământ vor picheta sediul Guvernului, acolo unde sunt aștetați să ajungă, pe lângă profesori, și studenții.

Liderii sindicali Simion Hăncescu (stânga) și Marius Nistor (dreapta). Foto: Shutterstock

2 februarie, referendum pentru grevă: „Nimic nu ne mai poate opri”

Având aceste semnale din teritoriu, săptămâna trecută Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a hotărât, în cadrul unei întruniri, pichetarea Guvernului în data de 4 februarie, organizarea unei greve generale, precedate de o grevă de avertisment cu o durată de două ore, în luna martie în perioada desfășurării simulărilor examenelor naționale (respectiv a evaluării naționale – 2 zile și a bacalaureatului – 3 zile).

Pentru declanșarea acestor forme de protest, Federația a hotărât organizarea unui referendum în data de 2 februarie, transmite edupedu. „Pentru că avem nevoie de acordul în scris al oamenilor. Iar dacă vom avea peste 70% semnături pentru, ceea ce cu siguranță se va întâmpla, atunci nimic nu ne mai poate opri să ieșim în stradă”, ne-a mai declarat Marius Nistor.

Rezultatele referendumului vor fi adunate din București și din țară, vor fi centralizate, iar după trei săptămâni va fi luată o decizie finală. „Vom ști cum stăm abia la finalul lui februarie”.

Sindicalist: „Examenele din vară ar putea fi amânate”

Dacă în urma referendumului, oamenii din sistem vor decide să iasă la proteste, greva de avertisment va avea loc în zilele în care sunt organizate simulările examenelor naționale și va dura două ore. Amintim că simularea Evaluării Naționale începe în data de 16 martie, cu proba scrisă la Limba română și se încheie în 18 martie, cu proba scrisă la Limba maternă. Simularea examenului de Bacalaureat începe în 23 martie și se încheie în data de 26 martie.

„Noi nu avem nevoie să facem grevă generală doar ca să facă economie premierul Bolojan la fondul de salarii. Noi trebuie să ripostăm în momente cheie. Iar, dacă în vară vom avea o participare masivă, cum credem că se va întâmpla, atunci o să-i invităm pe guvernanții noștri din coaliție să vină să țină ei examenele naționale. Noi nu vom mai fi la catedră, vom fi în stradă”.

Sindicatele solicită abrogarea măsurilor asumate pe legea 141/2025, iar dacă Guvernul nu va face pasul înapoi, nu vor avea loc examene naționale, ne asigură Marius Nistor. „Examenele de Evaluare și Bacalaureat din vară ar putea fi amânate, devansate. Calculați impactul!”

„Declanșăm revoluția bunului simț”

Marius Nistor a precizat că presiunea pe sistem este enormă. Ca o comparație, anul trecut, problemele cu care s-au confruntat profesorii au fost floare la ureche. „Atunci au plecat din sistem mulți suplinitori. Acum vine rândul titularilor, căci eliminarea claselor de a noua din planurile de școlarizare asta înseamnă: titulari care își vor pierde catedrele. Oamenii trebuie să reacționeze și o vor face, vă asigur, pentru că tăcerea nu va fi niciodată o soluție”.

Nistor a mai spus că dacă oamenii sunt nemulțumiți, trebuie să iasă în stradă, să riposteze. „Dacă o duc prost, dacă locul lor de muncă este în pericol, trebuie să iasă la protest”.

Pe de altă parte, profesorii sunt, mulți dintre ei, obosiți să mai lupte, să mai spere. „În sistem își face simțită prezența o stare de apatie generală, oamenii au obosit, nu mai cred în nimic și nu mai au nicio speranță”, ne-a mărturisit Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L.Caragiale” din București. Însă, asta nu este o atitudine care să-i ajute pe oameni. Dimpotrivă, consideră sindicalistul.

„În momentul în care ai o astfel de abordare, ai pierdut din start. Și, dacă mai extind treaba asta și public, este clar că guvernanții pot să meargă până la capăt, pentru că nu-i deranjează absolut nimeni. Dar vine un moment cheie în care lucrurile nu mai pot continua la modul acesta. Aici este o revoluție a bunului simț împotriva unor politicieni care și-au bătut joc de această țară”.

Țara ne vrea proști. Nistor: „O retorică de doi bani”

Marius Nistor a declarat că, în cazul unei greve în vară, examenele naționale ar putea fi decalate, însă vina nu aparține profesorilor, ci decidenților care i-au împins să ia astfel de decizii radicale. „De ce să fim noi puși la zid? Pentru că ieșim în stradă și ne cerem drepturile? Pentru că cerem o finanțare corectă pentru sistemul de învățământ preuniversitar? Pentru că cerem respectarea legii în România? O lege a învățământului preuniversitar pe care și-a asumat-o un parlament întreg”.

Într-o societate prosperă, modernă, de secol XXI, oamenii trebuie să fie sănătoși și educați, consideră Marius Nistor. Însă, clasa politică nu-și dorește acest lucru. Dimpotrivă. „Ne sperie că vine războiul, dacă nu e criză economică, vine o criză sanitară. În permanență ni se spune că suntem amenințați de o catastrofă, motiv pentru care niciodată nu au putut investi în educație. Această retorică a lor, a politicienilor, este o retorică de doi bani”.

În momentul de față, mai spune Nistor, politicienii nu sunt interesați să salveze educația. Motivul? Oamenii needucați pot fi ușor de manipulat. „Nu am niciun fel de respect pentru politicienii noștri. În schimb, îmi pun speranța în colegii mei cărora le cer să dea dovadă de curaj și să nu mai tacă. Să participe activ la toate acțiunile de protest. Dacă sunt solidari, dacă sunt uniți, dacă nu tac și nu se resemnează, avem șansa să câștigăm”.

Simion Hăncescu, șeful Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Foto: fsli.ro

Simion Hăncescu: „Vom fi zeci de mii”

Liderul sindical Simion Hăncescu, șeful Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a precizat pentru Libertatea că decizia declanșării grevei se află în mâinile oamenilor din sistem. „Au fost bifate în jur de 35.000 de chestionare, iar aproximativ 75% dintre oameni au spus că este oportună o grevă în luna martie și în vară. Înainte, însă, vom face un referendum. Dar avem toate semnalele că oamenii asta își doresc. Evident, fiecare semnătură va fi și o asumare a unor consecințe, pentru că o grevă înseamnă și tăierea din salariu”.

Sindicalistul ne-a mărturisit că, la cum decurg lucrurile, este foarte posibil să se repete scenariul din 2023. „La fel și atunci, am protestat și am fost ignorați. Lucrurile au fost tratate în glumă. Dar s-au oprit din râs când am ieșit cu zecile de mii în stradă”. Hăncescu a precizat că proteste vor fi și în aprilie, și în mai, iar pe lângă studenți s-ar putea să li se alăture și oameni din zona universitară. „Pentru că urmează și ei să fie luați în colimatorul măsurilor de austeritate”.

„Nu avem la ce să renunțăm, în cazul în care vom fi chemați la negocieri. Nu avem ce pas înapoi să facem. Guvernul este cel care trebuie să revină asupra deciziilor luate prin Legea Bolojan: să elimine creșterea normei diactice și mărirea efectivului de elevi într-o clasă. La fel, plata cu ora este jenantă, trebuie să se revină și asupra acestui aspect”, a mai spus Hăncescu.

Sindicalistul a precizat că, în cazul unei greve generale, în stradă se vor aduna zeci de mii de oameni. „Suntem o armată. Sunt 300 de mii de salariați în sistem. Dintre aceștia, în jur de 200 de mii sunt profesori. Este foarte probabil ca în vară să avem un protest mai mare decât cel din 2023”.

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Tăcerea de la Cotroceni: „Până și președintele realizează gravitatea situației”

Sindicalistul a ținut să mai precizeze un aspect: au trecut două luni de la promisiunea președintelui Nicușor Dan care a spus că va analiza impactul măsurilor luate în educație. Însă, de la Cotroceni nu se aude nimic. „Cineva cu putere de decizie să se trezească! Cineva să-l trezească pe premier! Căci ceea ce a făcut nu este în regulă”.

Tăcerea de la Cotroceni ar trebui să dea de gândit, consideră sindicatele. „Pe noi ne surprinde atitudinea administrației prezidențiale, pentru că în 13 noiembrie președinte s-a angajat că va face o analiză cu datele pe masă, referitoare la consecințele legii 141. Pe noi ne îngrijorează tăcerea președintelui. Cred că, de fapt, până și el realizează gravitatea situației. Probabil, nu are ce să ne spună. Tăcerea asta ne pune pe gânduri”.

Pe de altă parte, Simion Hăncescu acuză faptul că Ministerul Educației este condus, în continuare, de un ministru interimar: „Cine și-ar băga pielea la saramură să păstorească un domeniu muribund? Pentru că, educația, de fapt, este o improvizație, un domeniu în colaps”.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Shutterstock

Sorin Ion, secretar de stat: „Vorbim doar despre niște intenții. Nu avem o certitudine”

Contactat telefonic, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a precizat pentru Libertatea că, deocamdată, în ceea ce privește viitoarele proteste, nu există nicio decizie oficială.

„Nu putem vorbi despre o certitudine, vorbim doar despre niște intenții. Iar de la intenție până la materializare mai este o cale destul de lungă. Noi am programat niște simulări, am programat niște examene, va trebui să le facem. E prematur să spun acum ce vom face într-o astfel de situație. Experiențe cu greve anterioare am mai avut. Probabil, vom lua niște măsuri. Dar să nu uităm că simulările le dăm pentru elevi, examenele sunt pentru elevi. Ca orice minister, noi ne dorim ca lucrurile acestea să nu se întâmple. Să se rezolve situația prin discuții. Nu vom lua, la acest moment, în calcul iminența unei greve generale”, a explicat oficialul.

