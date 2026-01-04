Șeful Guvernului a precizat că discuțiile sunt în desfășurare și nicio variantă nu este stabilită definitiv.

Ilie Bolojan a confirmat că a avut o discuție pe această temă cu Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, însă a subliniat că decizia finală aparține conducerii partidului.

„Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională demisia domnulului ministru David şi în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza…”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24.

Întrebat dacă PNL îl va propune pe Marilen Pirtea pentru portofoliul Educației, premierul a evitat să confirme un nume concret și a spus că sunt analizate mai multe opțiuni.

„Nu este bătută în cuie. Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a adăugat Ilie Bolojan.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă după ce Daniel David și-a anunțat demisia pe 22 decembrie.

Potrivit informațiilor publice, acesta a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli în domeniile pe care le coordona, Educație și Cercetare, ceea ce a dus la plecarea sa din Guvern.