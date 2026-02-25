Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va fi numit noul ministru al Educației

Nominalizarea, amânată până după discuțiile cu oficialii europeni

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la finalul ședinței de Guvern, că noul ministru al Educației va fi nominalizat după întoarcerea sa de la Bruxelles.

„Ministrul Educației va fi nominalizat zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”, a afirmat acesta, precizând că mandatul cu care merge în capitala europeană vizează în principal probleme ce țin de activitatea Guvernului și de absorbția fondurilor europene.

Joi, premierul va avea întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu alți oficiali europeni.

Portofoliul Educației este deținut interimar de premierul Bolojan după ce, pe 22 decembrie 2025, fostul ministru Daniel David și-a dat demisia.

Acesta a explicat că a dorit „o plecare amiabilă”, argumentând că sistemul educațional nu mai este într-un pericol iminent, iar România a depășit riscul suspendării fondurilor europene. Totodată, Daniel David a precizat că a considerat firesc ca bugetul pentru 2026 să fie elaborat de ministrul care îl va gestiona și a susținut că îl informase încă din vară pe premier asupra intenției sale de a nu mai rămâne mult în funcție.

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Foto: Facebook

Variante vehiculate pentru Ministerul Educației

În spațiul public au apărut mai multe nume pentru preluarea portofoliului. Ultimul este Mihai Dimian, rectorul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În urma informațiilor apărute în presă, Mihai Dimian a reacționat public, respingând categoric orice apartenență politică. „Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic”, a transmis acesta, explicând că a evitat implicarea politică pe fondul unei politizări excesive a sistemului educațional.

Rectorul a arătat că a ales să se concentreze pe dezvoltarea universității și a comunității academice fără afiliere politică directă, adăugând că parcursul său profesional se datorează exclusiv educației.

Un alt nume menționat pentru conducerea ministerului este cel al economistei Andreea Paul Vass, însă premierul nu a confirmat oficial nicio variantă. Au mai fost luate în calcul numele precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marian Preda, rectorul Universității București, Luciana Antoci, consiliera premierului de zona Educație.

Ce teme sunt pe agenda vizitei la Bruxelles

Referitor la vizita externă, Ilie Bolojan a precizat că va discuta despre un nou program european destinat statelor aflate la granița estică a Uniunii, care ar urma să prevadă facilități suplimentare pentru regiunile din România situate la frontiera cu Ucraina și în zona Mării Negre.

Pe agenda discuțiilor se află și cadrul financiar multianual, precum și stadiul absorbției fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul se află, potrivit premierului, în discuții avansate pentru accesarea unor împrumuturi și pentru accelerarea tragerii fondurilor până la sfârșitul lunii august.

Nominalizarea viitorului ministru al Educației este așteptată imediat după revenirea premierului în țară.