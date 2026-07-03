Mesajul transmis de Mihai Dimian

„În această sesiune de bacalaureat au fost identificate și oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență!

De asemenea, transmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă!”, a transmis Mihai Dimian, pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației

Sorin Ion a oferit un punct de vedere pentru Libertatea în urma acestei situații.

„O informare oficială în afara acelui comunicat nu avem. Discuțiile mele cu cele cinci inspectorate județene nu mi-au adus nimic nou. Prin urmare, așteptăm ca organele competente să-și facă treaba. Cred că este vorba despre răsuflarea subiectelor. Domnul ministru a dat ceva public pe contul de Facebook, dar e destul de puțin, pentru că puțin știm”, a spus Sorin Ion, pentru Libertatea.

Sorin Ion: „Când îi identificăm, aplicăm sancțiuni conform legislației noastre”

Întrebat ce se va întâmpla cu cei care sunt găsiți vinovați, acesta a răspuns că vor fi aplicate sancțiuni conform legislației.

„Când îi identificăm, aplicăm sancțiuni conform legislației noastre. Am avut situații când am destituit din funcție directori pentru că din centrul unde ei erau președinți au ieșit subiectele, dar subiectele ies în mai multe moduri: fotografiate de candidați, uneori cu watermarkul șters și e greu apoi să identificăm școala de unde a răsuflat. Când identificăm vinovații, luăm măsuri. Nu mergem pe latura penală, cu asta se ocupă alte instituții”, mai spune acesta.

Despre măsurile care vor fi luate pentru a preveni astfel de situații, Sorin Ion a spus:

„Atâta vreme cât examenul se dă sub această formă, e greu. Dacă dăm examenele pe hârtie, în forma clasică, subiectele trebuie transmise. Noi am securizat transmiterea lor. Când facem transmitere nu trimitem un mail la comisii. Subiectele sunt pe o platformă securizată. Dar din momentul în care ele ajung la mii de oameni din centrele de evaluare, atunci răspunderea o au acei oameni. Din momentul în care ajung în centre, avem reguli foarte stricte: calculatoarele se deconectează de la internet, arhiva după ce am distribuit subiectele se șterge definitiv din calculator, nu se mai comunică deloc cu exteriorul. Cu toate astea, oamenii sunt inventivi”, a transmis acesta.

Ce spune Sorin Ion despre baremul de corectare de la bacalaureat

Ministerul Educației a revizuit baremele de evaluare pentru probele de Logică și Chimie anorganică din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, după ce au fost identificate erori în documentele publicate în ziua examenului.

„Între momentul în care se publică baremele pe site și momentul în care începe propriu-zis evaluarea trec 18 ore. Noi publicăm baremul în fiecare zi la ora 15.00, iar evaluarea începe a doua zi dimineața. Deci, această modificare de barem nu a perturbat activitatea de corectare a lucrărilor. A fost suficient timp să corectăm borderourile digitale în baza cărora se face evaluarea. Pentru că acel barem se transpune într-un borderou digital. Așa funcționează platforma.

Deci, evaluarea lucrărilor se face pe baremul corectat. Nu se reia corectarea. Aceasta nici nu începuse. La ora 15.00 s-au publicat baremele inițiale. După o oră au început să vină sesizări că există erori. Au venit în general de la profesorii de specialitate, nu de la elevii care au dat probele. Aceste sesizări au fost analizate, iar apoi baremele au fost corectate. Totul s-a întâmplat în câteva ore”, a transmis Sorin Ion.

Percheziții de amploare în cinci județe într-un dosar de scurgere de informații

Examenul de bacalaureat este zguduit de o anchetă penală de proporții în centrul și vestul țării. Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat oficial, vineri, că are în instrumentare un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, totul în scopul fraudării examenelor naționale.

În cursul zilei de vineri, 3 iulie 2026, procurorii de caz, înarmați cu autorizații legale emise de instanța competentă, au declanșat o operațiune masivă. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a declanșat percheziţii domiciliare în 47 de locaţii.







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