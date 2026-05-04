Valabilitate extinsă pentru nota obținută la Titularizare

Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune ca rezultatele obținute de profesori la examenul de Titularizare să fie valabile timp de trei ani, inclusiv pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, scrie portainvatamant.ro. Dacă va fi aprobată, această modificare a legii va mai reduce din presiunea la care sunt supuși profesorii.

În prezent, foarte mulți dintre aceștia, chiar dacă iau note peste 7, nu reușesc să se angajeze în sistem pe perioadă nedeterminată. Motivul? Lipsa posturilor scoase la concurs. Este motivul pentru care, anul următor acești profesori sunt obligați să dea examenul din nou, în speranța că, de data aceasta, poate vor avea mai mult noroc.

Măsura a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social

Potrivit inițiativei legislative care modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, rezultatele obținute la concursul național de titularizare ar urma să fie valabile timp de trei ani școlari.

Schimbarea ar reprezenta o extindere semnificativă față de situația actuală, în care nota este folosită în principal pentru angajările pe perioadă determinată. Noua propunere prevede că aceeași notă ar putea fi utilizată și pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, dacă acestea devin titularizabile.

Inițiativa legislativă a primit recent aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, care susține modificările propuse. Concret, articolul 177 ar urma să fie modificat astfel încât rezultatele concursului să poată fi utilizate pentru angajări atât pe durată determinată, cât și nedeterminată, în funcție de evoluția postului ocupat.

Posibile schimbări la examenul de Titularizare. Accent pe stabilitate profesională

Propunerea legislativă pornește de la principiul meritocrației. În prezent, candidații care obțin note peste 7 pot ocupa posturi pe perioadă determinată, în funcție de viabilitatea acestora.

Noua reglementare ar permite acestor cadre didactice să beneficieze de stabilitate mai mare: fie prin ocuparea unui post pe o perioadă mai lungă, fie prin titularizare, dacă postul devine disponibil pe durată nedeterminată.

Inițiatorii consideră că măsura ar elimina presiunea susținerii anuale a examenului și ar valorifica performanța deja demonstrată de profesori.

Repartizare pe liste unice și tranșe de note

Proiectul introduce și un nou mecanism de repartizare a cadrelor didactice. Profesorii ar urma să fie incluși într-o listă unică la nivel județean sau al municipiului București, organizată pe tranșe de note.

Repartizarea s-ar face în ordinea descrescătoare a acestor tranșe, iar în interiorul fiecărei categorii, prioritatea ar fi stabilită în funcție de anul susținerii concursului – sesiunile mai recente având întâietate – și apoi de nota obținută.

Această abordare ar permite ca profesorii cu rezultate bune și recente să ocupe cu prioritate posturile vacante din sistem.

Legea care schimbă examenul de Titularizare, în dezbatere la Senat

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat și se află în prezent în procedură de dezbatere parlamentară. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea schimba semnificativ modul de angajare în învățământul preuniversitar, oferind mai multă predictibilitate cadrelor didactice și un sistem de selecție bazat mai clar pe performanță.

