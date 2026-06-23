Acesta este destinat elevilor din clasele IX-XII, indiferent de profil, și va fi predat o oră pe săptămână, pe parcursul unui an școlar.

Noua disciplină, aflată la intersecția dintre Geografie și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), își propune să dezvolte competențe practice, utilizând tehnologia pentru o mai bună înțelegere a spațiului înconjurător.

GIS (Geographic Information System – Sistem Informatic Geografic), tehnologia centrală a acestui opțional, permite colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice prin hărți digitale.

Elevii vor putea utiliza aceste hărți pentru a studia teme precum mediul, urbanismul, transportul, turismul, protecția patrimoniului, economia locală sau cetățenia digitală. „Ora de GIS” este gândită să îi ajute să identifice soluții pentru problemele din comunitățile lor, dezvoltându-le totodată gândirea critică.

Ministerul Educației subliniază că inițiativa face parte din eforturile de diversificare a ofertei educaționale la nivel național. Noua materie este adresată elevilor care doresc să învețe prin practică și să aplice cunoștințele în viața de zi cu zi. „Ora de GIS” promite să devină un punct de atracție pentru tinerii care doresc să îmbine curiozitatea pentru geografie cu pasiunea pentru tehnologie.

Elevii din 32 de licee din România vor avea, din toamna acestui an, posibilitatea de a studia discipline inovatoare, precum inteligența artificială aplicată, combaterea știrilor false sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale. Aceste cursuri opționale fac parte dintr-un proiect-pilot care vizează modernizarea educației și adaptarea programei la nevoile viitoare ale pieței muncii.

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