Într-o eră în care fiecare este adesea prins în propriile activități sau dispozitive, vizionarea unui meci împreună în familie creează un cadru comun de experiență. Aceasta permite o tranziție de la atenția individuală la interacțiunea relațională.

Consolidarea legăturilor familiale

Timpul petrecut împreună ajută la întărirea sentimentului de apartenență și siguranță emoțională. Copiii și adolescenții au nevoie de experiențe comune pentru a se simți parte dintr-un grup, iar familia este primul și cel mai important grup din viața lor.

Emoțiile trăite în timpul meciurilor, fie că este vorba despre un gol marcat în ultimul minut sau de bucuria unei victorii, devin amintiri împărtășite care durează ani.

„Sportul este o adevărată școală a emoțiilor. Pe parcursul unui meci, trăim o gamă variată de sentimente: speranță, entuziasm, bucurie, dezamăgire și chiar tristețe. Observând cum adulții își gestionează emoțiile, copiii învață că este normal să fii dezamăgit de o înfrângere, dar și să te bucuri de o victorie fără a deveni agresiv sau disprețuitor”, a spus psihologul Cristina Sevrani în exclusivitate pentru Libertatea.

Oportunitate de dialog cu adolescenții

Adolescența poate face comunicarea părinți-copii mai dificilă. Cu toate acestea, un meci de fotbal poate crea contexte ideale pentru discuții despre competiție, succes, eșec și perseverență, mai dezvăluie psihologul. Momentele petrecute împreună pot deveni ocazii pentru conversații importante care nu necesită o planificare prealabilă.

„Un alt beneficiu semnificativ este identificarea unor modele inspiraționale. Copiii caută figuri pe care să le admire, iar Campionatul Mondial de fotbal le oferă șansa de a observa sportivi care au ajuns la performanță prin disciplină și muncă. Lecțiile despre succes nu se referă doar la trofee, ci și la procesul de muncă asiduă care le precede”, a adăugat Cristina Sevrani pentru Libertatea.

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Potrivit psihologului, sportul ajută tinerii să înțeleagă valori esențiale precum: importanța muncii în echipă, respectul față de adversari, acceptarea regulilor, perseverența în fața dificultăților și gestionarea succesului și a eșecului. Aceste lecții transcind terenul de joc și se aplică în viața de zi cu zi.

Dintr-o perspectivă psihologică, valoarea Campionatului Mondial de fotbal nu se limitează la ceea ce se întâmplă pe teren, ci include și interacțiunile din sufrageriile familiilor, conversațiile între generații și emoțiile împărtășite. Poate că nu vom ține minte scorul final al unui meci, dar ne vom aminti mereu cu cine l-am văzut, cum ne-am bucurat și cum am trăit acele momente împreună. Aceste amintiri reprezintă o dintre cele mai valoroase victorii pe care sportul ni le poate oferi”, a încheiat psihologul Cristina Sevrani.