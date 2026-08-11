Părinții nu au liber în prima zi de școală. Încă

Legislația aflată acum în vigoare nu stabilește prima zi de școală drept zi liberă pentru părinții salariați. Asta înseamnă că, dacă deputații nu aprobă proiectul de lege până pe data de 7 septembrie, părinții care vor să participe la festivitatea de deschidere nu pot cere această zi liberă în baza unui drept general prevăzut special de lege.

În practică, părinții care vor să lipsească de la serviciu trebuie să folosească soluțiile disponibile în relația cu angajatorul, cum ar fi concediul de odihnă sau o învoire, după caz. Situația ar putea fi schimbată de acest proiect care prevede declararea primei zile a anului școlar drept zi liberă pentru părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Proiectul se află în Camera Deputaților

Inițiativa aparține senatorului PSD Claudiu-Daniel Catană și a fost înregistrată inițial la Senat în toamna anului 2025. Proiectul a fost considerat adoptat de Senat în decembrie 2025, după expirarea termenului constituțional în care prima Cameră sesizată trebuia să se pronunțe. A ajuns apoi la Camera Deputaților, care este forul decizional.

La aproape un an de atunci, situația legislativă nu s-a schimbat suficient pentru ca părinții să beneficieze de măsură. Proiectul figurează în continuare ca fiind „trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților”. Raportul trebuie întocmit de Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ.

Cine ar putea primi ziua liberă, dacă proiectul va deveni lege

Proiectul nu se referă la toți părinții, indiferent de vârsta copiilor. În forma actuală, măsura vizează părinții copiilor care încep anul școlar în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Inițiatorul a argumentat că începutul școlii este un moment important pentru familie și că prezența părinților poate ajuta copilul să se adapteze, mai ales atunci când începe grădinița sau trece într-o nouă etapă de învățământ. Pentru ca măsura să poată fi aplicată, proiectul trebuie însă să treacă de Camera Deputaților și să parcurgă procedurile necesare pentru a deveni lege.

Imagine generată cu AI

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