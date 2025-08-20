Școala românească pune accent pe prezență

În contextul tăierilor de burse universitare, Alexia, o studentă la ASE, i-a dat ministrului educației un răspuns menit să-l pună pe gânduri pe Daniel David. Tânăra i-a explicat oficialului că profesorii țin foarte mult la prezență. Iar de această prezență la cursuri depinde viitorul lor, ca studenți ai facultății respective. Prin urmare, nu se poate!

„În România considerăm că nu este posibil, întrucât universitățile pun foarte mult accentul pe prezență și atunci studenții preferă ori să-și continue studiile și să fie implicați în activitățile academice, ori să se angajeze full-time. Part-time nu se pune problema și s-a dovedit că nu este eficient pentru studenți în România”, a replicat studenta, cu privire la soluția ministrului ca studenții să se angajeze part-time pentru a-și suplimenta veniturile.

Ministrul Daniel David le-a tăiat bursele studenților, iar apoi i-a trimis la muncă. Foto: Shutterstock

Daniel David îi trimite pe studenți la muncă și spune că nu le-ar strica un job part-time

Ministrul educației, Daniel David, s-a întâlnit marți, 19 august, cu reprezentanții studenților din cadrul Forumului Național al Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), pentru a discuta despre reducerea cuantumului burselor universitare și a subvențiilor pentru transportul feroviar.

Întrebat de un student, „Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”, ministrul a oferit un răspuns care a stârnit, ulterior, un nou val de critici:

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David.

Reprezentanții studenților: „Ne simțim alungați din țară”

Peste 300 de reprezentanți ai studenților din țară au protestat marți la Vama Nădlac din vestul țării: „Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern ne împing până la granițe, ne forțează să alegem alte variante pentru a studia, pentru a munci și ne simțim în calitate de comunitate de studenți alungați din propria țară”, a spus președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Sergiu Covaci, într-o declarație pentru Edupedu.ro.

O analiză ANOSR arată că peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%. Alianța organizațiilor studențești cere Guvernului burse acordate 12 luni pe an, majorarea fondului și reincluderea studenților de la taxă.