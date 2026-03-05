Proiectul de buget a fost finalizat, toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de miercuri, iar la mijlocul săptămânii viitoare, documentul va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Cu o finanțare de doar 2,8% din PIB, România se află la coada clasamentului european, fiind comparabilă cu țări cu venituri mult mai mici, precum Pakistan sau Nigeria, scrie specialistul în economie internațională la Copenhagen Business School, Cornel Ban.

În India, de exemplu, educația primește 3% din PIB, iar dezbaterea publică se concentrează pe creșterea finanțării, nu pe reducerea ei. „Dacă sistemul educațional produce atâta analfabetism funcțional, să-i tăiem finanțarea, să arate mai întâi performanță”, este o reacție frecvent întâlnită pe Facebook. Astfel de opinii riscă să perpetueze problemele istorice, precum cele din Vechiul Regat, care în 1914 înregistra cel mai mare analfabetism din regiune.

Documentele oficiale indică o alocare de 57.326.512 mii de lei pentru creditele bugetare ale Ministerului Educației, revizuită ulterior la 57.382.512 mii de lei. Spre comparație, bugetul inițial din 2025 s-a ridicat la 60.249.526 mii de lei, iar execuția preliminată s-a încheiat cu 57.167.920 mii de lei.

Conform Legii 198/2023, educația ar trebui să primească echivalentul a 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, însă procentul actual din PIB reflectă o alocare insuficientă, departe de nivelul de 6% invocat constant în ultimele decenii. Pentru atingerea acestui prag, bugetul ar trebui să ajungă la aproximativ 120 de miliarde de lei.

Impactul bugetar redus se resimte și la nivelul personalului din învățământ. În primele patru luni ale anului școlar 2025-2026, 370 de profesori au demisionat din sistemul preuniversitar, conform unui răspuns al Ministerului Educației la o interpelare parlamentară. Dintre aceștia, 114 erau profesori titulari sau debutanți, iar 253 aveau contracte pe perioadă determinată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE