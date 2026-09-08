Noua Zeelandă pregătește două feriboturi hibride uriașe, proiectate să transporte pe aceeași navă pasageri, mașini, camioane și până la 40 de vagoane de tren. Navele vor avea propriile linii de cale ferată la bord și vor face legătura dintre cele două mari insule ale țării, pe ruta Wellington-Picton, potrivit PiataAuto.md.

Trenurile vor intra direct în feribot

Cele două feriboturi vor circula între Wellington și Picton, traversând strâmtoarea Cook, și vor readuce o legătură care lipsește din rețeaua feroviară a Noii Zeelande din 2025. Țara are căi ferate atât pe Insula de Nord, cât și pe Insula de Sud, însă acestea sunt despărțite de mare. Până în august 2025, vagoanele puteau traversa strâmtoarea la bordul feribotului Aratere, retras ulterior din serviciu.

De atunci, mărfurile transportate pe calea ferată trebuie descărcate înainte de traversare, mutate în camioane, urcate pe feribot și apoi transferate din nou după sosirea pe cealaltă insulă. Noile nave sunt construite tocmai pentru ca trenurile să poată ajunge din nou direct la bord.

Un etaj întreg va fi ocupat de șine și macazuri

Fiecare feribot va avea aproximativ 200 de metri lungime și 28 de metri lățime, dar partea spectaculoasă se află în interior. Un nivel al navei va fi amenajat pentru transportul feroviar, cu mai multe linii și macazuri care vor permite distribuirea vagoanelor în interior. La o singură traversare vor putea fi transportate până la 40 de vagoane de tren.

La bord vor exista, în total, aproximativ 2.400 de metri liniari de spațiu pentru transportul rutier și feroviar. Asta înseamnă că, pe lângă trenuri, feriboturile vor putea transporta mașini și camioane. Iar deasupra acestor punți vor călători pasagerii. Fiecare navă va putea primi până la 1.530 de persoane.

Cea mai dificilă manevră începe când trenul trebuie să urce la bord

Introducerea unui tren într-o navă nu înseamnă doar construirea unor șine pe punte. Feribotul trebuie să rămână poziționat cu suficientă precizie încât calea ferată de la bord să se alinieze cu cea aflată pe rampa din port. Orice deplasare laterală a unei nave atât de mari poate complica operațiunea. Iar traseul pe care vor naviga cele două feriboturi nu este unul simplu.

Drumul dintre Wellington și Picton are aproximativ 92 de kilometri și traversează strâmtoarea Cook, cunoscută pentru vânturi puternice, curenți și condiții de navigație dificile. Pentru a controla navele în asemenea condiții, proiectanții au ales un sistem de propulsie care poate direcționa forța aproape în orice direcție.

Motoarele de sub navă se pot roti la 360 de grade

Feriboturile vor folosi propulsie electrică Azipod furnizată de ABB. Motoarele electrice sunt instalate în gondole aflate sub corpul navei și se pot roti la 360 de grade. Astfel, direcția în care este împinsă nava poate fi schimbată fără sistemul clasic format din arbori de transmisie și cârmă. Tehnologia îi permite comandantului să corecteze permanent deplasarea produsă de vânt și curenți.

Sistemul este suficient de puternic încât navele să poată realiza inclusiv deplasări laterale controlate, foarte importante când trebuie să se apropie de terminal și să alinieze șinele cu infrastructura din port. Vor exista și trei propulsoare auxiliare montate la prova, care vor ajuta la manevrele efectuate la viteze mici și în interiorul porturilor.

Feriboturile vor avea baterii de 8,2 MWh

Sub punțile pe care vor sta trenurile, camioanele și mașinile se va afla o centrală energetică hibridă. Electricitatea pentru propulsie va fi produsă de motoare care alimentează sistemul electric al navei, iar energia va putea fi stocată într-un pachet de baterii cu o capacitate inițială de 8,2 MWh.

Noile feriboturi uriașe din Noua Zeelandă pot transporta 40 de vagoane, 1530 de pasageri și camioane Libertatea

Bateriile vor fi folosite inclusiv pentru deplasarea electrică în porturi și în zone în care trebuie reduse emisiile. Ele vor interveni și atunci când nava are nevoie brusc de multă putere, de exemplu în timpul unei accelerări sau al unei manevre dificile. Sistemul are și o funcție de siguranță. Feriboturile sunt proiectate astfel încât, dacă apare o problemă la una dintre componentele propulsiei, să poată continua deplasarea la viteză redusă pentru a ajunge într-un port. Pe viitor, capacitatea bateriilor va putea fi mărită până la 12,3 MWh.

Două nave care ar putea circula până în 2059

Feriboturile vor fi construite de Guangzhou Shipyard International, în China. Lucrările efective sunt programate să înceapă în mai 2027, iar cele două nave trebuie să ajungă în Noua Zeelandă și să intre în serviciu în 2029. Până atunci, porturile Wellington și Picton trebuie și ele modificate pentru noile nave. Terminalele vor avea nevoie de infrastructura necesară pentru ca vagoanele să poată trece direct de pe șinele de pe uscat pe cele instalate în interiorul feriboturilor. Navele sunt proiectate pentru o durată de exploatare de aproximativ 30 de ani.