Alina Șerban ajunge la Festivalul de Film de la Veneția, unde lungmetrajul său de debut ca regizoare, „I Matter”, are premiera mondială în secțiunea Venice Spotlight, potrivit Variety.

Alina Șerban: „Am reușit să trec prin ceva aproape imposibil”

Actrița și regizoarea de origine romă Alina Șerban ajunge pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Festivalul de Film de la Veneția, după o carieră construită în ciuda numeroaselor obstacole întâlnite încă din copilărie.

Filmul „I Matter” este inspirat din propria sa experiență și urmărește povestea unei tinere rome care studiază pentru a deveni actriță și care este nevoită să își confrunte identitatea și să învețe să supraviețuiască pe cont propriu.

Premiera de la Veneția are o semnificație aparte pentru regizoare. „I Matter” este prezentat ca primul lungmetraj regizat de o cineastă de etnie romă proiectat în cadrul unui festival de film de top.

Pentru Alina Șerban, această poziție vine însă și cu o presiune suplimentară.

„Sunt nervoasă din cauza presiunii de a fi «prima»”, a declarat ea pentru Variety.

„Dar simt și o ușurare imensă, precum și recunoștința că am reușit să trec cu bine peste ceva aproape imposibil.”

Povestea filmului pornește de la scurtmetrajul „I Matter”, lansat în 2021 și prezentat ulterior în circuitul festivalier internațional.

De la sărăcia din București la școlile de teatru din New York și Londra

Parcursul profesional al Alinei Șerban este unul neobișnuit. Crescută în sărăcie în București, ea a fost plasată într-un orfelinat de stat la o vârstă fragedă.

A devenit primul membru al familiei sale care a absolvit liceul și, ulterior, a urmat cursurile Academiei de Arte Teatrale și Cinematografice din București.

Alina Șerban a fost apoi acceptată la Tisch School of the Arts a Universității din New York, iar ulterior a obținut un master la Royal Academy of Dramatic Art din Londra.

Întoarsă în România, a devenit cunoscută în teatru, inclusiv prin spectacole inspirate din propria viață și prin proiecte în care a abordat discriminarea, identitatea și experiența comunității rome.

„I Matter”, o poveste despre identitate și supraviețuire

În centrul filmului „I Matter” se află o tânără romă care visează să devină actriță.

Ea se confruntă cu amenințarea de a fi dată afară din orfelinat și este obligată să își asume identitatea și să facă față unei vieți independente.

Rolul principal este interpretat de debutanta Denisa Farcaș. Colaborarea cu actrițele a urmărit inclusiv explorarea experienței femeilor rome și a nevoii de acceptare.

Regizoarea spune că și-a dorit ca actrițele să aibă un rol activ în construirea poveștii și să simtă că aceasta le aparține.

Alina Șerban vrea să schimbe imaginea comunității rome

În proiectele sale artistice, Alina Șerban a urmărit să prezinte comunitatea romă dincolo de stereotipuri și de imaginea exclusivă a victimei.

Regizoarea spune că încearcă „să arate umanitatea acestor oameni”.

„Nu să-i prezinte ca victime sau ticăloși. Nu să ne autoexotizeze. Ci și să ne celebrăm pe noi înșine”.

„I Matter” continuă această direcție și transformă experiența personală a regizoarei într-o poveste cinematografică despre identitate, demnitate și libertate.

O revenire la Veneția

Alina Șerban nu se află pentru prima dată la Festivalul de Film de la Veneția. În 2023, a participat la eveniment alături de echipa filmului „Housekeeping for Beginners”, regizat de Goran Stolevski, în care a avut un rol secundar.

De această dată, însă, prezența sa este una cu totul diferită: Șerban vine la Veneția în calitate de regizoare a unui lungmetraj prezentat în premieră mondială.

Aproape douăzeci de membri ai echipei și distribuției „I Matter” sunt așteptați la festival, inclusiv cei 16 copii care interpretează rolurile copiilor din orfelinatul prezentat în film.

Trupa Mahala Rai Banda va cânta pentru invitații sosiți pe covorul roșu.

Pentru Alina Șerban, momentul are o semnificație care depășește propria carieră: „Acesta este un moment istoric pentru mine și, de asemenea, pentru comunitatea romă”.

Regizoarea spune că își dorește ca această premieră să fie și un moment de sărbătoare pentru întreaga echipă.