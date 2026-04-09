Simulare Bacalaureat 2026, sinteza rezultatelor. Elevii își vor afla notele după vacanța de Paște

Simulare Bacalaureat 2026. Notele elevilor, comunicate cu o săptămână întârziere

Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 au fost comunicate de Ministerul Educației joi, 9 aprilie. Inițial, elevii ar fi trebuit să primească notele pe 3 aprilie, însă termenul a fost prelungit.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că întârzierea a fost cauzată de lipsa profesorilor evaluatori pentru proba la Logică, o materie pe care elevii au ales-o anul acesta într-un număr foarte mare. „Foarte mulți elevi de clasa a XII-a aleg logica (…) dar cert este că noi nu am pregătit și profesorii pentru a corecta această logică”, a declarat oficialul.

Situația a generat blocaje în procesul de evaluare, în ciuda faptului că majoritatea lucrărilor, peste 96%, fuseseră deja corectate.

Simulare Bacalaureat 2026, sinteza rezultatelor. Participare mai mare față de anul trecut

Simularea probelor scrise a Bacalaureatului 2026, desfășurată în perioada 23 – 26 martie, a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ din întreaga țară, se arată într-un comunicat transmis de minister.

Numărul candidaților a fost ridicat la toate probele, depășind valorile înregistrate anul trecut:

Limba și literatura română: peste 114.600 de elevi (față de peste 101.000 în 2025);

Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 (față de peste 99.900 în 2025);

Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (față de peste 98.300 în 2025);

Elevii vor afla notele după vacanța de Paște

În cursul zilei de 8 aprilie, rezultatele au fost transmise către inspectoratele școlare județene și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, urmând să ajungă la unitățile de învățământ. Elevii vor afla notele când se vor reîntoarce la școală, după vacanța de Paște.

Ministerul Educației a anunțat că va publica până pe 20 aprilie statistici detaliate privind gradul de reușită al elevilor, inclusiv pe fiecare item de evaluare.

Conform procedurii, notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog, la cererea scrisă a elevului sau a părintelui ori tutorelui legal.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la Limba română

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 începe cu înscrierea candidaților în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a se încheie pe 4 iunie 2026. Ulterior, au loc probele de competențe, după care urmează probele scrise ale examenului.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a;

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C;

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

