Simulare Bacalaureat 2026, sinteza rezultatelor. Elevii își vor afla notele după vacanța de Paște

Simulare Bacalaureat 2026. Notele elevilor, comunicate cu o săptămână întârziere

Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 au fost comunicate de Ministerul Educației joi, 9 aprilie. Inițial, elevii ar fi trebuit să primească notele pe 3 aprilie, însă termenul a fost prelungit.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că întârzierea a fost cauzată de lipsa profesorilor evaluatori pentru proba la Logică, o materie pe care elevii au ales-o anul acesta într-un număr foarte mare. „Foarte mulți elevi de clasa a XII-a aleg logica (…) dar cert este că noi nu am pregătit și profesorii pentru a corecta această logică”, a declarat oficialul.

Situația a generat blocaje în procesul de evaluare, în ciuda faptului că majoritatea lucrărilor, peste 96%, fuseseră deja corectate.

Simulare Bacalaureat 2026, sinteza rezultatelor. Participare mai mare față de anul trecut

Simularea probelor scrise a Bacalaureatului 2026,  desfășurată în perioada 23 – 26 martie, a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ din întreaga țară, se arată într-un comunicat transmis de minister. 

Numărul candidaților a fost ridicat la toate probele, depășind valorile înregistrate anul trecut:

  • Limba și literatura română: peste 114.600 de elevi (față de peste 101.000 în 2025);
  • Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (față de peste 98.300 în 2025);

Elevii vor afla notele după vacanța de Paște 

În cursul zilei de 8 aprilie, rezultatele au fost transmise către inspectoratele școlare județene și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, urmând să ajungă la unitățile de învățământ. Elevii vor afla notele când se vor reîntoarce la școală, după vacanța de Paște. 

Ministerul Educației a anunțat că va publica până pe 20 aprilie statistici detaliate privind gradul de reușită al elevilor, inclusiv pe fiecare item de evaluare.

Conform procedurii, notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog, la cererea scrisă a elevului sau a părintelui ori tutorelui legal.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la Limba română

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 începe cu înscrierea candidaților în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a se încheie pe 4 iunie 2026. Ulterior, au loc probele de competențe, după care urmează probele scrise ale examenului. 

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a; 
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C; 
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D; 
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă; 
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă; 
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă; 
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă; 
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00); 
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor; 
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Viva.ro
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Peste 9.000 de polițiști și 400 de radare pe șosele, în minivacanța de Paște. Poliția Română: „Vor acționa zilnic la nivel național”
Știri România 13:40
Peste 9.000 de polițiști și 400 de radare pe șosele, în minivacanța de Paște. Poliția Română: „Vor acționa zilnic la nivel național”
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Analiză
Știri România 13:00
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Fanatik.ro
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
„Fjord”, cel mai recent film realizat de Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială la Cannes 2026. Sebastian Stan și Renate Reinsve, în rolurile principale
Stiri Mondene 13:31
„Fjord”, cel mai recent film realizat de Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială la Cannes 2026. Sebastian Stan și Renate Reinsve, în rolurile principale
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
ObservatorNews.ro
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax.ro
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 14:04
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Care va fi, de fapt, numele complet al noului stadion Dinamo. Decizia MAI în onoarea lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Care va fi, de fapt, numele complet al noului stadion Dinamo. Decizia MAI în onoarea lui Mircea Lucescu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit