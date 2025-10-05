Ziua Educației, umbrită de tăieri masive de posturi

Pe 5 octombrie, în timp ce cadrele didactice din întreaga lume marchează Ziua Educației, profesorii din România vorbesc despre o criză profundă în școli.

Mesajul vine după ce, pe 2 octombrie, Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048. Astfel, sistemul va trece de la 307.900 de posturi la 293.852, potrivit documentului publicat pe site-ul ministerului.

Măsura este justificată prin aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan”, care prevede reduceri bugetare și reorganizări instituționale la nivelul administrației și educației.

Sindicatele: „Investiția în profesori nu este o cheltuială”

În mesajul transmis public, Federația „Spiru Haret” a criticat dur deciziile recente ale guvernului și a cerut o schimbare de atitudine față de sistemul educațional.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

„Ziua Mondială a Educației reprezintă un moment de reflecție și mândrie profesională. Noi, cadrele didactice, modelăm caractere și decidem soarta generațiilor următoare”, se arată în mesajul semnat de Marius Ovidiu Nistor, președintele federației.

Sindicaliștii atrag atenția asupra subfinanțării cronice, lipsei de personal calificat și a exodului tinerilor profesori. Ei cer guvernului „să recunoască o realitate esențială: investiția în profesori nu este o cheltuială, ci o fundație pentru progresul național”.

„Clasa politică a aruncat școala în haos”

Tonul mesajului este unul neobișnuit de dur pentru Ziua Educației, zi care de obicei este dedicată aprecierii dascălilor.

„Doamnelor și domnilor politicieni, prin deciziile luate în ultimele luni ați aruncat școala românească în haos. Nu este prea târziu să vă treziți, să arătați că doriți cu adevărat o Românie Educată, nu o Românie eșuată”, se arată în apelul transmis de Federația „Spiru Haret”.

Sindicaliștii îi îndeamnă pe guvernanți „să acorde respectul cuvenit educației și să investească în singura resursă capabilă să clădească viitorul națiunii”.

O criză care depășește granițele României

Reprezentanții profesorilor susțin că problemele sistemului nu sunt izolate: „Aceste provocări fac parte dintr-o criză globală care afectează educația la nivel mondial.”

Federația „Spiru Haret” s-a raliat apelului internațional lansat de organizațiile de profesori din alte țări, pentru „a susține profesorii și a crea un viitor echitabil și durabil pentru toți”.

Reducerea posturilor vine într-un moment în care școlile se confruntă deja cu lipsa de cadre didactice calificate, mai ales în mediul rural. În unele județe, posturile de educatori, învățători și profesori de matematică sau fizică sunt greu de ocupat. Totodată, elevii din sate învață adesea în clase suprapopulate sau în școli unde un singur profesor predă mai multe materii.

Mesajul sindicaliștilor s-a încheiat cu o notă de solidaritate și speranță:

„La mulți ani, dragi colegi! Să rămânem uniți și să luptăm pentru demnitatea profesiei noastre.”

Ziua Mondială a Educației este sărbătorită anual pe 5 octombrie, fiind instituită de UNESCO pentru a sublinia rolul esențial al profesorilor în dezvoltarea societăților moderne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE