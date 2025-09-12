Uniformele și rechizitele, prea scumpe pentru românii de rând

Potrivit sondajului INSCOP, 40,4% dintre românii intervievați au declarat că, în general, școala este costisitoare, însă începutul anului chiar îi pune în mari dificultăți financiare. Principala lor problemă este prețul ridicat al rechizitelor și al uniformelor pe care trebuie să le cumpere pentru copii. Această preocupare este semnalată mai ales de votanții PSD și AUR, de femei și de persoanele cu educație primară.

Românii acuză nivelul slab de pregătire al cadrelor didactice. Tinerii, cei mai nemulțumiți

21,5% dintre români menționează nivelul de pregătire al cadrelor didactice ca dificultate importantă la început de an școlar. Problema este semnalată în special de votanții USR, de persoanele peste 60 de ani, de cele cu studii superioare, de locuitorii din Bucureștiului dar și din urbanul mare.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a subliniat că tinerii între 18 și 29 de ani, grupul cu cel mai recent contact direct cu școala, sunt nemulțumiți într-o proporție de 35% de pregătirea profesorilor, un nivel semnificativ mai ridicat față de restul populației.

Lipsa infrastructurii școlare adecvate, a treia problemă majoră a învățământului românesc

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

21% dintre respondenți reclamă lipsa infrastructurii școlare corespunzătoare, semnalând deficiențe structurale care pot afecta calitatea educației pe termen lung. Această problemă este invocată mai ales de votanții PNL, bărbații, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din București.

Alte dificultăți: stresul și emoțiile elevilor. 11,6% dintre persoanele chestionate consideră că emoțiile și stresul elevilor sunt principalele dificultăți de la începutul anului școlar, această percepție fiind menționată mai ales de tinerii sub 30 de ani, scrie EduPedu.

Cât de important este momentul de început de an școlar pentru români

59,3% dintre români consideră că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate, 16,2% că este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori, iar 9,8% declară că momentul nu are o importanță deosebită pentru ei.

Mai ales locuitorii din urbanul mic și angajații la stat cred că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate. Persoanele cu educație superioară și angajații la privat consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că începutul noului an școlar este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori.

Cât despre tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare, aceștia sunt de părere că începutul noului an școlar are o semnificație mai mult simbolică. Pe de altă parte, tinerii sub 30 de ani și locuitorii Bucureștiului consideră momentul neimportant pentru ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE