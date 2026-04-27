Darius este primul elev din Timișoara care ajunge în această etapă a competiției internaționale. În urma selecției europene, la care au participat peste 1.000 de candidați, el a fost inclus în lotul restrâns de doar 20 de elevi care merg mai departe în finala globală.

Competiția se va desfășura în perioada 29 iulie – 2 august 2026, în statul Florida, din Statele Unite ale Americii. Participanții vor trece printr-o provocare extrem de complexă: o simulare de inginerie aerospațială în care trebuie să proiecteze o stație spațială, lucrând în echipe internaționale timp de 72 de ore fără întrerupere.

După competiție, elevul român va avea ocazia să viziteze NASA Kennedy Space Center, unul dintre cele mai importante centre spațiale din lume.

Darius Mihoc a vorbit despre importanța acestei reușite și despre responsabilitatea pe care o simte.

„Să fiu primul timișorean care reprezintă România și Europa la nivel mondial în această competiție este un vis devenit realitate și o responsabilitate uriașă. Îmi doresc ca prin această participare să contribui la promovarea și dezvoltarea ingineriei aerospațiale în România, un domeniu cu un potențial fantastic. Provocarea de 72 de ore din Florida va fi testul adevărat pentru tot ce am învățat, și sper ca reușita mea să inspire și alți tineri să aibă curajul de a ținti cât mai sus”, a spus Darius Mihoc.

Participarea la competiția din SUA implică costuri semnificative, inclusiv transport, cazare și taxe de participare.

În acest context, elevul face apel la sprijinul comunității și al mediului de afaceri pentru a putea reprezenta România la cel mai înalt nivel.

Până acum, campania sa de pe 4Fund a strâns aproape 1.700 euro din cei 5.800 euro necesari pentru participarea la competiție.

