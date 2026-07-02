Cuprins:
Subiecte BAC Fizică 2026. Astăzi are loc proba scrisă la Fizică la Bacalaureat
Pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026, fizica are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.
În cadrul probei de Fizică, sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (alese de candidat) dintre cele patru prevăzute de programă. În situația în care candidatul abordează subiecte din mai mult de două arii tematice, vor fi luate în considerare primele două arii tematice abordate de candidat.
Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
Libertatea va publica în curând subiectele la Fizică de la Bacalaureat 2026.
Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026
Elevii care susțin proba scrisă la Fizică pot opta pentru două dintre cele patru modulele:
- A. Mecanică,
- B. Elemente de termodinamică,
- C. Producerea și utilizarea curentului continuu,
- D. Optică.
Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026 – Filiera Tehnologică
Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026 – Profil real
Barem de corectare al subiectelor la Fizică pentru Bac 2026 – Filiera Tehnologică
Barem de corectare al subiectelor la Fizică pentru Bac 2026 – Profil real
Programă Fizică Bac 2026
Mecanică
- Principii și legi în mecanica clasică
1.1. Mişcare şi repaus
1.2. Principiul I
1.3. Principiul al II-lea
1.4. Principiul al III-lea
1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
1.6. Legile frecării la alunecare
- Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică
2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică
2.2. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
2.3. Energia potenţială gravitaţională
2.4. Legea conservării energiei mecanice
2.5. Teorema variaţiei impulsului
2.6. Legea conservării impulsului
Lista de termeni
1.Principii și legi în mecanica clasică
- viteză, vectorul viteză
- acceleraţie, vectorul acceleraţie
- modelul punctului material
- principiul inerţiei
- principiul fundamental al mecanicii clasice
- unitatea de măsură a forţei
- principiul acţiunilor reciproce
- forţe de contact între corpuri
- legile frecării la alunecare
- legea lui Hooke, forţa elastică
- forţa de tensiune
Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică
- lucrul mecanic, mărime de proces
- unitatea de măsură a lucrului mecanic
- interpretarea geometrică a lucrului mecanic
- expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform, a lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare şi a lucrului mecanic efectuat de forţa elastică
- puterea mecanică
- unitatea de măsură a puterii în S.I.
- randamentul planului înclinat
- energia cinetică a punctului material
- teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
- energia potenţială
- variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp – Pământ
- energia mecanică, mărime de stare
- legea conservării energiei mecanice
- impulsul punctului material şi a unui sistem de puncte material
- teorema variaţiei impulsului
- legea conservării impulsului
Elemente de termodinamică
- Noțiuni termodinamice de bază
- masă moleculară
- masă moleculară relativă
- cantitate de substanţă
- masă molară
- volum molar
- numărul lui Avogadro
- echilibru termic
- corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a
- Principiul I al termodinamicii
- lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces
- interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică
- energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare
- căldura, mărime de proces
- înveliş adiabatic
- principiul I al termodinamicii
- coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI)
- relaţia Robert – Mayer
- Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
- energia internă a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)
- variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simpleale gazului ideal ( izobară, izocoră, izotermă, adiabatică)
- Motoare termice
- explicarea funcţionării unui motor termic
- descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora funcţionează motoarele termice
- randamentul unui motor termic
- Principiul al II-lea al termodinamicii
- ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot
Producerea și utilizarea curentului continuu
- Curentul electric
- curentul electric
- intensitatea curentului electric
- unitatea de măsură a intensităţii curentului electric
- circuit electric simplu
- tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea
- de tensiune în interiorul generatorului
- Legea lui Ohm
- rezistenţa electrică
- legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul
- unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică
- rezistenţa electrică a unui conductor liniar
- rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură
- Legile lui Kirchhoff
- reţeaua electrică
- nodul de reţea
- ochiul de reţea
- legile lui Kirchhoff
- Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice
- rezistenţa electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori
- rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie / paralel a
- mai multor generatoare electrice
- Energia și puterea electrică
- expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp
- expresia energiei disipate în interiorul generatorului
- randamentul unui circuit electric simplu
- puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică
Optica
- Optica geometrică
- reflexia luminii
- refracţia luminii
- legile reflexiei
- legile refracţiei
- indicele de refracţie
- punctele conjugate
- fasciculele paraxiale
- imaginile reale/virtuale
- lentila optică
- elementele caracteristice ale unei lentile subţiri (axe, centru optic, focare);
- convergenţa unei lentile subţiri
- formulele lentilelor subţiri
- imaginile obiectelor reale/virtuale în lentile subţiri
- sisteme de lentile
- Optica Ondulatorie
- condiţii de obţinere a interferenţei staţionare
- lungimea de undă
- elementele componente ale dispozitivului Young
- franje de interferenţă
- diferenţa de drum optic
- condiţiile de maxim, respectiv de minim de interferenţă
- interfranja
- Elemente de fizică cuantică
- legile efectului fotoelectric extern
- ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuaţia lui Einstein
- interpretarea legilor efectului fotoelectric extern
Cum afli rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026
Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.
”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.
Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale
Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.
”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.
Sursă foto – Shutterstock.com
Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.