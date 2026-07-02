Subiecte BAC Fizică 2026. Astăzi are loc proba scrisă la Fizică la Bacalaureat

Pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026, fizica are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

În cadrul probei de Fizică, sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (alese de candidat) dintre cele patru prevăzute de programă. În situația în care candidatul abordează subiecte din mai mult de două arii tematice, vor fi luate în considerare primele două arii tematice abordate de candidat.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

Libertatea va publica în curând subiectele la Fizică de la Bacalaureat 2026.

Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026

Elevii care susțin proba scrisă la Fizică pot opta pentru două dintre cele patru modulele:

A. Mecanică,

B. Elemente de termodinamică,

C. Producerea și utilizarea curentului continuu,

D. Optică.

Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026 – Filiera Tehnologică

Modele de subiecte la Fizică pentru Bac 2026 – Profil real

Barem de corectare al subiectelor la Fizică pentru Bac 2026 – Filiera Tehnologică

Barem de corectare al subiectelor la Fizică pentru Bac 2026 – Profil real

Programă Fizică Bac 2026

Mecanică

Principii și legi în mecanica clasică

1.1. Mişcare şi repaus

1.2. Principiul I

1.3. Principiul al II-lea

1.4. Principiul al III-lea

1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea în fir

1.6. Legile frecării la alunecare Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică

2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică

2.2. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material

2.3. Energia potenţială gravitaţională

2.4. Legea conservării energiei mecanice

2.5. Teorema variaţiei impulsului

2.6. Legea conservării impulsului

Lista de termeni

1.Principii și legi în mecanica clasică

viteză, vectorul viteză

acceleraţie, vectorul acceleraţie

modelul punctului material

principiul inerţiei

principiul fundamental al mecanicii clasice

unitatea de măsură a forţei

principiul acţiunilor reciproce

forţe de contact între corpuri

legile frecării la alunecare

legea lui Hooke, forţa elastică

forţa de tensiune

Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică

lucrul mecanic, mărime de proces

unitatea de măsură a lucrului mecanic

interpretarea geometrică a lucrului mecanic

expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform, a lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare şi a lucrului mecanic efectuat de forţa elastică

puterea mecanică

unitatea de măsură a puterii în S.I.

randamentul planului înclinat

energia cinetică a punctului material

teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material

energia potenţială

variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp – Pământ

energia mecanică, mărime de stare

legea conservării energiei mecanice

impulsul punctului material şi a unui sistem de puncte material

teorema variaţiei impulsului

legea conservării impulsului

Elemente de termodinamică

Noțiuni termodinamice de bază

masă moleculară

masă moleculară relativă

cantitate de substanţă

masă molară

volum molar

numărul lui Avogadro

echilibru termic

corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a

Principiul I al termodinamicii

lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces

interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică

energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare

căldura, mărime de proces

înveliş adiabatic

principiul I al termodinamicii

coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI)

relaţia Robert – Mayer

Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal

energia internă a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)

variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simpleale gazului ideal ( izobară, izocoră, izotermă, adiabatică)

Motoare termice

explicarea funcţionării unui motor termic

descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora funcţionează motoarele termice

randamentul unui motor termic

Principiul al II-lea al termodinamicii

ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot

Producerea și utilizarea curentului continuu

Curentul electric

curentul electric

intensitatea curentului electric

unitatea de măsură a intensităţii curentului electric

circuit electric simplu

tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea

de tensiune în interiorul generatorului

Legea lui Ohm

rezistenţa electrică

legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul

unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică

rezistenţa electrică a unui conductor liniar

rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură

Legile lui Kirchhoff

reţeaua electrică

nodul de reţea

ochiul de reţea

legile lui Kirchhoff

Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice

rezistenţa electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori

rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie / paralel a

mai multor generatoare electrice

Energia și puterea electrică

expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp

expresia energiei disipate în interiorul generatorului

randamentul unui circuit electric simplu

puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică

Optica

Optica geometrică

reflexia luminii

refracţia luminii

legile reflexiei

legile refracţiei

indicele de refracţie

punctele conjugate

fasciculele paraxiale

imaginile reale/virtuale

lentila optică

elementele caracteristice ale unei lentile subţiri (axe, centru optic, focare);

convergenţa unei lentile subţiri

formulele lentilelor subţiri

imaginile obiectelor reale/virtuale în lentile subţiri

sisteme de lentile

Optica Ondulatorie

condiţii de obţinere a interferenţei staţionare

lungimea de undă

elementele componente ale dispozitivului Young

franje de interferenţă

diferenţa de drum optic

condiţiile de maxim, respectiv de minim de interferenţă

interfranja

Elemente de fizică cuantică

legile efectului fotoelectric extern

ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuaţia lui Einstein

interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

Cum afli rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

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