Măsura va fi obligatorie din următorul an școlar

Începând din toamna anului 2026, în Suedia va fi obligatoriu pentru toate școlile și cluburile afterschool să colecteze telefoanele elevilor în momentul în care aceștia intră în unitatea de învățământ și să le păstreze până la sfârșitul zilei, potrivit The Guardian.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri, care au fost anunțate marți, 16 septembrie, de Guvernul Suediei.

Pe lângă interdicția telefoanelor, modificările propuse vor acoperi programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

„Ceea ce prezentăm astăzi este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai amplă agendă de reformă din ultimii peste 30 de ani”, a declarat Simona Mohamsson, noul ministru suedez al Educației.

Proiectul de lege bugetar, pe care guvernul îl va depune săptămâna viitoare, alocă 95 de milioane de coroane (aproximativ 8,7 milioane de euro) pentru 2026 și 100 de milioane de coroane în 2027 (peste 9,1 milioane de euro) pentru implementarea interdicției telefoanelor.

Elevii ocolesc, în prezent, interdicția

Majoritatea școlilor din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei de școală. Dar foarte mulți elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau susținea faptului că și-au uitat telefonul acasă.

„Acest lucru ar trebui să se aplice tuturor celor din toate sălile de clasă din Suedia. Se aplică fiecărui tânăr din Suedia și nu este opțional”, a declarat Simona Mohamsson, liderul Partidului Liberal, despre această măsură.

Măsuri similare luate și în alte țări din Europa

Între timp, și Franța a înăsprit interdicția privind telefoanele mobile în școlile gimnaziale în septembrie.

La începutul acestui an, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli și în cluburile extrașcolare, la recomandarea unei comisii guvernamentale care a decis, de asemenea, că elevii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Norvegia a anunțat anul trecut o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor de socializare.

Cercetări recente efectuate în Olanda, care în ianuarie 2014 a emis linii directoare naționale care recomandă interzicerea smartphone-urilor în sălile de clasă, pe care aproape toate școlile olandeze le-au respectat, au constatat îmbunătățiri ale mediului de învățare.

Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Știri România 16:23
Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
Știri România 16:19
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
„Diva lui Putin", interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?"
Stiri Mondene 16:43
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel"
Stiri Mondene 16:30
Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță..."
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea". Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni". Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc"
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
ObservatorNews.ro
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte"
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport"
Mediafax.ro
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice