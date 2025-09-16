Măsura va fi obligatorie din următorul an școlar

Începând din toamna anului 2026, în Suedia va fi obligatoriu pentru toate școlile și cluburile afterschool să colecteze telefoanele elevilor în momentul în care aceștia intră în unitatea de învățământ și să le păstreze până la sfârșitul zilei, potrivit The Guardian.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri, care au fost anunțate marți, 16 septembrie, de Guvernul Suediei.

Pe lângă interdicția telefoanelor, modificările propuse vor acoperi programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

„Ceea ce prezentăm astăzi este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai amplă agendă de reformă din ultimii peste 30 de ani”, a declarat Simona Mohamsson, noul ministru suedez al Educației.

Proiectul de lege bugetar, pe care guvernul îl va depune săptămâna viitoare, alocă 95 de milioane de coroane (aproximativ 8,7 milioane de euro) pentru 2026 și 100 de milioane de coroane în 2027 (peste 9,1 milioane de euro) pentru implementarea interdicției telefoanelor.

Elevii ocolesc, în prezent, interdicția

Majoritatea școlilor din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei de școală. Dar foarte mulți elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau susținea faptului că și-au uitat telefonul acasă.

„Acest lucru ar trebui să se aplice tuturor celor din toate sălile de clasă din Suedia. Se aplică fiecărui tânăr din Suedia și nu este opțional”, a declarat Simona Mohamsson, liderul Partidului Liberal, despre această măsură.

Măsuri similare luate și în alte țări din Europa

Între timp, și Franța a înăsprit interdicția privind telefoanele mobile în școlile gimnaziale în septembrie.

La începutul acestui an, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli și în cluburile extrașcolare, la recomandarea unei comisii guvernamentale care a decis, de asemenea, că elevii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Norvegia a anunțat anul trecut o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor de socializare.

Cercetări recente efectuate în Olanda, care în ianuarie 2014 a emis linii directoare naționale care recomandă interzicerea smartphone-urilor în sălile de clasă, pe care aproape toate școlile olandeze le-au respectat, au constatat îmbunătățiri ale mediului de învățare.

