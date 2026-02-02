La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, taxele vor fi majorate, în medie, cu 20% pentru 13 din cele 15 facultăți. Cea mai mare creștere este la Facultatea de Drept, unde taxa anuală aproape s-a dublat, ajungând la 6.000 de lei.

Facultățile de Psihologie, Fizică și Informatică înregistrează creșteri de aproximativ 40%, în timp ce facultățile de Economie și Biologie vor avea o majorare de 10%.

„Erau taxe foarte mici raportate la costurile pe care le presupune procesul de învățământ. Au crescut și constrângerile de ordin material, inclusiv componenta tehnologică, acum avem și un program de AI și sunt costuri mari, acoperă abia ce a însemnat inflația pe ultimul an.”, a explicat Liviu Maha, rectorul instituției.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru achiziția de materiale didactice, tehnologii moderne și plata utilităților, spun reprezentanții universității.

Pentru a susține studenții merituoși, universitatea oferă scutiri parțiale de taxă. Cei care obțin rezultate excelente în primul semestru vor achita doar jumătate din taxa anuală.

Cu toate acestea, pentru mulți studenți, creșterea taxelor reprezintă o povară grea.

O tânără a declarat: „Am prieteni la facultate care s-au lăsat din cauză că nu au reușit nici să prindă vreo bursă și au fost nevoiți să renunțe din lipsa banilor.”

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, taxele vor crește cu maximum 500 de lei. Studenții cu rezultate bune care participă la activități de voluntariat vor beneficia de o reducere de 20%.

La Universitatea din București, majorările sunt de aproximativ 10%, iar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost anunțată o creștere, însă procentul exact nu a fost stabilit. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu anul universitar viitor.

Scumpirile vin în contextul în care numărul studenților care renunță la facultate în Capitală și marile orașe este în creștere.

O analiză realizată de ANOSR arată că studenții ar avea nevoie de peste 2.000 de lei pentru a se întreține și pentru a nu fi nevoiți să abandoneze școala.

