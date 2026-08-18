Un laureat Nobel, în fața elevilor români

Pentru cei 20 de elevi care au participat la APEX Chemistry 2026, școala de vară a însemnat mai mult decât câteva săptămâni de cursuri de chimie. Laureatul francez al Premiului Nobel pentru Chimie, Jean-Marie Lehn, s-a numărat printre profesorii și cercetătorii invitați la București cu care copiii au luat contact direct.

„Această personalitate de talie mondială a venit în cadrul programului pentru a purta discuții directe și a interacționa cu tinerii pasionați de domeniul științific”, au declarat organizatorii. Alături de el, printre invitații APEX Chemistry 2026 s-au aflat Marius Andruh, președintele Academiei Române, și Alan Sagathelian, cercetător la Salk Institute for Biological Studies din La Jolla, California.

Ce au făcut elevii în laboratorul Facultății de Chimie al Universității București

APEX Chemistry s-a desfășurat la București între 23 iulie și 12 august, iar cei 20 de participanți au lucrat cu noțiuni avansate de chimie organică, biochimie și chimie supramoleculară.

O parte importantă a programului s-a desfășurat în laboratoarele Facultății de Chimie a Universității din București. Elevii nu s-au limitat la cursuri, ci au realizat experimente și au coordonat mici proiecte de cercetare. Astfel, pentru participanți, școala de vară a fost o ocazie de a vedea cum arată munca unui cercetător și de a experimenta, practic, într-un laborator universitar.

Programul a inclus și vizite la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, dar și în industria chimică, la Microsin SA. Elevii au avut, de asemenea, întâlniri informale cu tineri cercetători.

„APEX Scientific are o abordare diferită de cea a programelor clasice de pregătire pentru competiții. Scopul școlii de vară nu a fost pregătirea elevilor pentru olimpiade, ci apropierea lor de cercetarea științifică reală. Cursurile, experimentele, seminarele și discuțiile au fost construite în jurul curiozității, gândirii critice și explorării”, au precizat organizatorii.

La Reșița, 40 de elevi au participat la o școală de vară unde au învățaț matematică modernă.

La Reșița, 40 de elevi au studiat Teorema restului chinezesc și automorfisme de corpuri

În paralel cu școala de chimie de la București, la Reșița, între 24 iulie și 13 august, a avut loc APEX Maths 2026 . Cei 40 de participanți au explorat două domenii fundamentale ale matematicii moderne: teoria numerelor și topologia.

Programul a inclus teme precum numerele prime, împărțirea euclidiană, aritmetica modulară, congruențele și Teorema restului chinezesc. Elevii au ajuns și la noțiuni mai avansate, precum numere întregi algebrice, factorizare primă în corpuri de numere, automorfisme de corpuri și teoria Galois. În ceea ce privește topologia, elevii au studiat spații metrice și topologice, izometrii, aplicații continue și deformări, aplicații de acoperire și suprafețe topologice.

Școala de vară de la Reșița a fost coordonată de matematicieni cu activitate internațională, între care Olivier Schiffmann de la Universitatea Paris-Saclay, Javier Fresan de la Sorbonne University din Paris și Alina Cojocaru de la University of Illinois at Chicago.

APEX Maths nu a fost conceput ca un simplu „training camp” pentru competiții. Participanții au lucrat în grupuri de câte 5-6 elevi, au discutat probleme complexe și au participat la cursuri și seminare. Accentul a fost pus pe modul de gândire al unui matematician și pe familiarizarea cu mediul colaborativ al cercetării.

„Este aceeași filosofie care stă și la baza școlii de chimie de la București: elevii sunt încurajați să pună întrebări, să experimenteze și să descopere, nu doar să reproducă informații învățate”, au precizat organizatorii.

Jean-Marie Lehn este unul dintre cei mai importanți chimiști ai lumii, câștigătorul Premiului Nobel.

Cine este Jean-Marie Lehn, părintele chimiei supramoleculare

Jean-Marie Lehn este unul dintre cei mai importanți chimiști ai lumii și unul dintre oamenii de știință care au contribuit decisiv la dezvoltarea chimiei supramoleculare. Născut în 1939, la Rosheim, în Franța, Lehn și-a construit cariera în jurul studiului interacțiunilor dintre molecule și al modului în care acestea se pot recunoaște, asambla și organiza.

În 1987, Jean-Marie Lehn a primit Premiul Nobel pentru Chimie, împreună cu Donald J. Cram și Charles J. Pedersen, pentru cercetările care au pus bazele chimiei supramoleculare și au explicat mecanismele prin care moleculele se pot „recunoaște” și lega selectiv unele de altele.

Cercetările sale au dus la dezvoltarea unui domeniu aflat la granița dintre chimie, biologie și fizică. Lehn a studiat, printre altele, molecule capabile să recunoască și să „găzduiască” alte molecule sau ioni, dar și procese de autoasamblare și autoorganizare moleculară.

Lehn a fost profesor la Universitatea din Strasbourg, iar între 1980 și 2010 a ocupat catedra de Chimie a interacțiunilor moleculare de la Collège de France. Activitatea sa științifică a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care Medalia de Aur a CNRS, Medalia Davy a Royal Society și titluri de doctor honoris causa acordate de 21 de universități.

„Faptul că un cercetător cu un asemenea parcurs a ajuns să se întâlnească cu elevii români în cadrul unei școli de vară este unul dintre elementele care diferențiază APEX Chemistry de o tabără obișnuită de vară, Pentru cei 20 de participanți contactul cu un laureat Nobel a însemnat o întâlnire directă cu un om care a contribuit la schimbarea modului în care este înțeleasă chimia modernă”, au mai spus organizatorii.