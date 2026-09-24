Vouchere de vacanță 2026: profesorii pot depune cereri pentru 800 de lei până pe 24 octombrie, dar banii trebuie ceruți până pe 15 octombrie

Angajații din instituțiile de învățământ de stat care au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor beneficia în anul 2026 de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Măsura este prevăzută în Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.651, publicat joi, 24 septembrie, în Monitorul Oficial.

Pentru a intra în posesia voucherelor, salariații din sistemul de educație trebuie să depună o cerere scrisă la unitatea angajatoare în termen de 30 de zile de la publicarea documentului, adică până cel târziu pe 24 octombrie, potrivit Edupedu.ro.

Actul normativ aduce însă în atenție o neconcordanță birocratică în privința termenelor stabilite. Deși angajații au dreptul de a depune declarațiile scrise până pe 24 octombrie, inspectoratele școlare, universitățile și celelalte instituții din subordine au obligația de a transmite către Ministerul Educației sumele totale necesare până la data de 15 octombrie.

În textul regulamentului nu este precizat modul în care vor fi estimate sau actualizate fondurile pentru cererile depuse în intervalul 16-24 octombrie.

Declarație pe proprie răspundere pentru voucherele de vacanță oferite profesorilor în anul școlar 2026-2027. Sursă foto: Ministerul Educației

Voucherele de vacanță se acordă o singură dată pe an, exclusiv pe suport electronic, în limita bugetului aprobat cu această destinație. De aceste facilități beneficiază doar persoanele care își desfășoară efectiv activitatea în unitățile și instituțiile de învățământ de stat la momentul acordării, iar valoarea finală este calculată proporțional cu perioada lucrată. Plafonul salarial de maximum 6.000 de lei net se raportează la funcția de bază din luna în care se face acordarea.

În cazul personalului încadrat cu contract individual de muncă cu timp parțial, suma de 800 de lei se calculează proporțional cu durata timpului de muncă raportată la programul normal de lucru.

Pentru salariații care lucrează în sistem de cumul sau plată cu ora, voucherele sunt emise de angajatorul unde aceștia își au funcția de bază, fiind obligatorie depunerea unei declarații în scris în acest sens. Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de un singur set de vouchere de vacanță în cuantum fix de 800 de lei pe an.

Fiecare card alimentat cu vouchere de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data încărcării. Angajatorii au obligația să îi înștiințeze pe beneficiari cu privire la data alimentării și valoarea transferată, iar angajații își pot alege liber unitățile turistice afiliate pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă pe teritoriul României.

Legislația interzice în mod expres comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani sau folosirea lor pentru achiziționarea altor servicii decât cele turistice prevăzute de lege.

La primirea cardurilor, salariații semnează o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să restituie sumele neutilizate la expirarea perioadei de valabilitate sau valoarea necuvenită în cazul încetării contractului de muncă.