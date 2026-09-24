Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din lume, a dezvăluit că trei bărbați mascați i-au spart locuința din Chicago și i-au furat mașina Porsche GTS. Incidentul a fost unul dintre motivele pentru care ea și soțul său, jucătorul de fotbal american Jonathan Owens, au decis să-și cumpere un câine de pază, un Dobermann Pinscher.

Biles, în vârstă de 29 de ani, a povestit despre acest eveniment într-o postare pe TikTok. „Pregătiți-vă, merg să-mi iau noua mașină”, a spus ea cu entuziasm în timp ce se machia. Ea a explicat că jaful a avut loc în ultimele luni petrecute în Chicago.

„Simt că trebuie să particip la un reality show. Lucrurile care mi se întâmplă sunt de-a dreptul nebune”, a adăugat gimnasta.

Poliția din Chicago a declarat pentru nbcnews că nu poate oferi un raport oficial despre acest incident. Biles a precizat că mașina furată a fost recuperată, dar ea și soțul său, care este jucător la Indianapolis Colts, au decis să cumpere una nouă. „Când au pornit-o, am fost cucerită imediat”, a spus Biles, citată de NBC.

În ultimii ani, mai mulți sportivi celebri au fost victime ale jafurilor și spargerilor. În octombrie 2024, jucătorii echipei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes și Travis Kelce, au fost jefuiți. În 2025, locuințele baschetbaliștilor Sabrina Ionescu (New York Liberty) și Karl-Anthony Towns (New York Knicks) au fost sparte.

Anul acesta, casa lui Shedeur Sanders, jucător la Cleveland Browns, a fost jefuită de patru bărbați în timp ce acesta era la un meci.

În iunie 2026, Simone Biles a șocat fanii dezvăluind pe rețelele sociale că a fost la un pas de moarte, fără a oferi detalii despre circumstanțe.