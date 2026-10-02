Elevii și cadrele didactice din sistemul de învățământ preuniversitar și superior se vor bucura de o zi liberă la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie 2026, nu se vor organiza cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, data fiind marcată drept Ziua Mondială a Educației.

Elevii și profesorii se vor bucura de o zi liberă la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie 2026, nu se vor organiza cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, de Ziua Mondială a Educației.

Măsura de suspendare a orelor de curs este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul sectorului de negociere colectivă Învățământ, document care stabilește că această sărbătoare are statut de zi nelucrătoare pentru toți angajații din sistem.

Ziua Mondială a Educației este celebrată la nivel internațional încă din anul 1994, în urma unei decizii luate de UNESCO. Data aleasă de organizația internațională marchează un moment istoric important pentru sistemul educațional global: semnarea, în anul 1966, a Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor.

Documentul adoptat în 1966, completat ulterior în anul 1997 de Recomandarea privind statutul cadrelor didactice din învățământul superior, reprezintă cel mai important cadru de referință internațional care reglementează drepturile, responsabilitățile, dar și standardele de pregătire și condițiile de muncă ale dascălilor de pe toate continentele.

În sistemul de învățământ din România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct față de Ziua Învățătorului, sărbătorită anual la data de 5 iunie, din 2013.