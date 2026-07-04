Primul meci din optimile Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se joacă pe 4 iulie, de la ora 20.00, și le aduce față în față pe Canada și Maroc. Partida este transmisă în direct de Antena 1.

La puțin timp după ce meciul ajunge la final, câștigătoarea va fi cu ochii pe Paraguay – Franța, deoarece de acolo se va alege adversara din sferturi. Acest duel începe la ora 00.00, pe 5 iulie 2026, și se vede tot pe Antena 1, televiziune care transmite toate meciurile de la turneul final din acest an.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Canada – Maroc » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Paraguay – Franța » ora 00.00, Antena 1

Brazilia – Norvegia » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Mexic – Anglia » ora 03.00, Antena 1

Portugalia – Spania » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

SUA – Belgia » ora 03.00, Antena 1

Argentina – Egipt » ora 19.00, Antena 1

Elveția – Columbia » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » (Paraguay / Franța) – (Canada / Maroc) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » (Portugalia / Spania) – (SUA / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – (Mexic / Anglia) » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » (Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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