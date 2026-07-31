„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” tocmai s-a lansat pe Disney+, după succesul uriaș înregistrat în cinematografe. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci au revenit pe străzile din New York și în birourile revistei Runway, în sequel-ul plin de stil care continuă una dintre cele mai iubite povești din lumea modei.

„Omul-Păianjen: O nouă zi”, cu Tom Holland și Zendaya în rolurile principale, apare la cinema din 31 iulie. Cel mai mare mister din jurul filmului este personajul jucat de Sadie Sink. Fanii cred că Sink o va juca fie pe Jean Grey din X-Men, fie pe fiica acesteia cu Cyclops, Rachel, însă nimeni nu i-a confirmat încă identitatea. Va trebui să mergeți la film ca să aflați răspunsul.

Dakota Johnson o joacă pe Marylin Monroe în scurtmetrajul „Flesh Impact”, care va avea premiera în septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția. Regizoarea scurtmetrajului, Maggie Gyllenhaal, îl descrie drept o „scrisoare de dragoste” către Marilyn, care prezintă ce s-ar fi întâmplat dacă actrița nu s-ar fi stins din viață la doar 36 de ani, în 1962. Johnson o joacă pe Monroe la apogeul carierei, în timp ce actrița Ellen Burstyn joacă o versiunea a lui Monroe ajunsă la maturitate.

Franciza Marvel „Pantera Neagră” are un nou protagonist. Britanicul David Jonsson îl joacă pe fiul super eroului interpretat anterior de Chadwick Boseman, care s-a stins din viață în 2020, la 43 de ani, din cauza cancerului de colon. Filmul „Pantera Neagră 3” va ajunge pe marile ecrane în decembrie 2028.

Caitríona Balfe din „Străina” ar putea fi mama lui Rapunzel în versiunea live action a filmului „O poveste încâlcită”. Disney nu a confirmat informația, iar fanii încă mai speră ca rolul mamei să fie jucat de Mandy Moore, care a fost vocea lui Rapunzel în animația din 2010. Distribuția confirmată îi include pe nou veniții Teagan Croft în rolul lui Rapunzel și Milo Manheim în rolul lui Flynn Rider, precum și celebra Kathryn Hahn în rolul Mamei Gothel.

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