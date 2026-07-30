După 2028, România riscă „goluri” în investițiile de infrastructură

Irinel Scrioșteanu a subliniat în podcastul „Tribuna Financiară” că România se află într-un punct critic: finanțarea șantierelor deschise în ultimii ani trebuie să fie asigurată după 2028, altfel economia riscă să sufere. El a susținut că infrastructura este un motor economic vital pentru țară, dar care poate intra rapid în avarie dacă investițiile nu sunt gestionate eficient.

După ani de eforturi dedicate absorbției fondurilor europene și recuperării întârzierilor în proiectele de infrastructură, România trebuie să treacă la un nou nivel.

„Acum suntem într-o zonă în care facem tranziția. Am ajuns la un nivel la care putem implementa toate proiectele și cred că suntem într-o zonă în care mai avem nevoie de finanțare, dacă am vrea să mai creștem nivelul investițiilor. Trecem către o zonă de eficiență, adică să găsim noi mecanisme prin care să investim mult mai eficient”, a precizat el, potrivit publicației Tribuna.

Fondurile europene, deși vitale, nu mai pot fi singurul pilon de sprijin după 2028, iar statul trebuie să găsească soluții alternative.

Anul 2028 aduce riscuri majore pentru infrastructură. Secretarul de stat avertizează că, dacă procedurile de licitație și maturizare a proiectelor nu continuă acum, România va experimenta un „gol de producție” peste doi sau trei ani.

„Dacă nu continuăm astăzi procedurile de licitație pentru proiectare și execuție, chiar dacă știm că suntem într-o zonă de supracontractare, peste doi ani și jumătate sau trei ani vom avea un gol de producție. Dacă nu licităm astăzi și nu introducem proiectele în perioada lor normală de maturizare – realizarea exproprierilor, finalizarea avizării, autorizării și proiectării – riscăm un gol de producție”, a precizat el, în cadrul podcastului.

Ecosistemul construcțiilor, în pericol

Această perioadă de tranziție financiară, între actualele programe europene și viitorul exercițiu bugetar 2028–2034, poate pune presiune pe bugetul de stat. Fără soluții clare, proiectele fazate riscă să rămână fără susținere, iar ecosistemul construcțiilor, de la antreprenori generali la subcontractori și furnizori, poate suferi pierderi semnificative.

În ultimii ani, șantierele deschise au generat o dezvoltare accelerată a industriei de construcții din România. Constructorii și-au mărit flotele, au angajat mii de oameni și au investit în echipamente.

„Chiar dacă vedem multe firme străine pe șantiere, peste 65% din totalul contractelor sunt încheiate cu firme din România. În plus, foarte mulți subcontractori sunt companii românești. O sincopă în finanțarea din următorii ani poate duce la colapsul acestor firme. Au foarte multe leasinguri, foarte multe credite și un număr mare de angajați”, explică Scrioșteanu.

Un exemplu concret este cel al celui mai mare constructor din țară, grupul UMB, care a depășit 7.000 de angajați și consumă zilnic aproximativ 500.000 de litri de motorină. Aceste capacități nu pot fi menținute fără continuitate în investiții, iar o întrerupere ar putea duce la pierderea forței de muncă, blocarea creditelor și costuri mai mari în viitor.

Lecțiile trecutului: greșeala Bechtel

România a mai trecut printr-o criză similară, iar lecțiile ei sunt relevante. Scrioșteanu subliniază că rezilierea contractului Bechtel a fost o greșeală costisitoare, care a întârziat dezvoltarea infrastructurii din țară.

„Am spus mereu că rezilierea contractului Bechtel a fost o mare greșeală. Trebuia să existe o abordare sistematică, orientată spre salvarea contractului. Orice contract trebuie salvat dacă știi că perioada în care îl poți duce la bun sfârșit este mai scurtă decât cea necesară pentru reziliere, expertizare, relicitare și reluarea execuției. A fost o greșeală, pentru că au trecut foarte mulți ani de la reziliere, iar oamenii nu au beneficiat de niciun metru de autostradă în acea zonă. În plus, astăzi plătim de trei ori mai mult”, a susținut oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Pentru a evita repetarea greșelilor din trecut, România trebuie să implementeze o strategie pe termen lung care să asigure finanțarea continuă a infrastructurii.

Scrioșteanu atrage atenția: „Dacă nu vom avea o abordare sănătoasă în următorii șapte-opt ani, riscăm ca multe dintre șantierele pe care le avem astăzi deschise să devină un mare Bechtel”.

Istoricul cazului Bechtel

Cazul Bechtel este considerat cel mai mare eșec contractual din istoria infrastructurii din România. În noiembrie 2003, guvernul condus de Adrian Năstase a aprobat contractul pentru construcția Autostrăzii Transilvania A3 (415 km, între Brașov și Borș) prin încredințare directă (fără licitație publică n.r.) către compania americană Bechtel, pentru o sumă estimată inițial la 2,2 miliarde de euro.

După un deceniu de blocaje financiare, renegocieri și scandaluri legate de lipsa de transparență, inclusiv episodul în care exemplarul original al contractului a dispărut din minister, contractul a fost reziliat definitiv în 2013.

Bilantul? Statul român a plătit peste 1,4 miliarde de euro pentru a primi doar 52 de kilometri de autostradă finalizați: tronsonul Câmpia Turzii-Gilău. Restul șantierelor au fost abandonate pentru mulți ani, iar ulterior au trebuit relicitate de la zero, la prețuri mult mai mari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Unica.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
GSP.RO
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.RO
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
Adevarul.ro
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0
Fanatik.ro
“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0
1.700 m³/s la intrarea în țară, față de 4.700 m³/s în mod obișnuit. Cât din economie este deja lovit de scăderea Dunării
Financiarul.ro
1.700 m³/s la intrarea în țară, față de 4.700 m³/s în mod obișnuit. Cât din economie este deja lovit de scăderea Dunării
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
ObservatorNews.ro
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale
KanalD.ro
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem