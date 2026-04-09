Disney+ a lansat pe 6 aprilie serialul „Războiul Stelelor: Maul – Lordul Umbrelor”, care îl urmărește pe maleficul Darth Maul în timp ce își reconstruiește rețeaua criminală. Proiectul, încă o animație plasată în universul „Star Wars”, vine la pachet cu și mai multă dramă, dar și cu replici mai tăioase decât o sabie laser.

Keanu Reeves și Cameron Diaz joacă rolurile principale în filmul „Outcome”, din 10 aprilie pe Apple TV+. Comedia neagră spune povestea unui star de la Hollywood, jucat de Reeves, care este șantajat cu o filmare dubioasă din trecutul său. Filmul include o apariție surpriză din partea legendarului Martin Scorsese, precum și o ironie la adresa lui Kanye West.

„Euphoria”, sezonul 3 și ultimul, revine din 13 aprilie pe HBO Max, la mai bine de patru ani de la lansarea sezonului precedent. Se anunță dramă cât cuprinde, relații complicate și momente care te vor face să zici „ok, viața mea nu e chiar atât de nasoală”. Zendaya, Sydney Sweeney și Jacob Elordi se întorc în rolurile care i-au consacrat, în vreme ce Rosalia, care debutează aici ca actriță, și Sharon Stone vor aduce un suflu nou serialului prin prezența lor.

„The Boys”, sezonul 5 și ultimul, a revenit din 8 aprilie pe Prime Video. Ultimul sezon duce conflictul la nivelul maxim, ceea ce face lucrurile să devină și mai sângeroase, într-o lume în care supereroii sunt mai toxici decât comentariile de pe internet și complet scăpați de sub control.

Disney+ a lansat pe 8 aprilie serialul „Testamentele”, o continuare a universului din „Povestea slujitoarei”, bazat pe romanul lui Margaret Atwood, cu Ann Dowd revenind ca temuta Mătușă Lydia. Povestea aduce în prim-plan noile generații care încep să zguduie serios regimul Gilead. Practic, e mai puțin „supraviețuire” și mai mult „revoluție în devenire”, cu intrigi, secrete și planuri care generează haos. Din culise vă pot spune că actrița Ann Dowd a spus că personajul ei va arăta o latură surprinzător de… umană în noul serial. Da, știm, sună suspect!

