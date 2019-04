Mirela Vaida și partenerul său de viață și-au văzut visul împlinit, acela de a deține o locuință la curte. Planul s-a conturat dinainte de a deveni părinți.

„Ideea de a ne muta în casă nouă ne-a venit în urmă cu vreo 4 ani, când încă nu aveam copii. Mergeam la echitație în zona Snagov și acolo mi-au plăcut pădurea, aerul curat, liniștea, pomii înfloriți primăvara. Am luat la picior străduțele și am descoperit terenuri de vânzare lângă pădure. Și eu, și soțul meu, Alex, am crescut la curte! Nu cunoaștem copilărie mai frumoasă decât cocoțați prin copaci, stând tolăniți în iarbă, jucându-ne până târziu pe-afară. Am cumpărat terenul, apoi au venit copiii unul după altul”, ne-a povestit proaspăta mămică.

Au ridicat casa în trei ani

Deși casa e aproape gata, lucrurile nu au mers tocmai șnur. Iar asta pentru că nici Mirela, nici soțul ei, amândoi cu programe încărcate și cu grija copiilor, nu au putut superviza lucrările de construcție. În plus, când au proiectat casa, nu aveau în plan decât doi moștenitori!

„Lucrurile au mers relativ greu, în sensul că a durat vreo trei ani până am ajuns la finisaje. O casă se construiește stând acolo, pe șantier, lângă oameni. Noi nu am știut lucrurile acestea și am învățat din mers! Am avut și dificultăți, dar acum suntem aproape de final. Fix când a venit și al treilea copil! Era și timpul, pentru că nu mai avem spațiu în actualul apartament! Bine, nici casa nu e prevăzută pentru trei copii, noi am conceput-o pentru doi copii, fiecare cu camera lui, însă acum îi vom culca pe cei mari împreună”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Acum, în paralel cu creșterea bebelușului și a celorlalți doi prichindei, fosta vedetă TV e nevoită să se ocupe de alegerea perdelelor, draperiilor, corpurilor de iluminat, mobilierelor cu prințese și mașinuțe, finisajelor pentru living.

„Abia așteptăm să ne mutăm acolo, să las copiii în voia lor, să vină în casă doar pentru a mânca și pentru a dormi, să-și consume energia, să crească sănătoși! Avem o curte mare, în curs de amenajare, în care visăm să facem grătare și petreceri între prieteni, că tot suntem lângă pădure și nu ne aude nimeni”, a adăugat Mirela Vaida.

Citește și: Leo Iorga a primit vești bune, după două luni de tratament în Germania! Tumorile s-au micșorat și poate fi operat!

Citește mai multe despre Mirela Vaida pe Libertatea.