„Transfăgărășanul Vrancei” a fost recepționat oficial și este gata pentru trafic

Sectorul montan Soveja – Lepșa din DN 2L se află în județul Vrancea, în partea de sud-est a României, străbătând o zonă spectaculoasă din Munții Vrancei (Carpații Orientali). Drumul a fost deschis oficial miercuri, 8 iulie, după ce a fost făcută recepția la terminarea lucrărilor.

Proiectul „Modernizare DN 2L Soveja – Lepșa, km 60+145-km 76+277” a prevăzut, potrivit DRDP Iași și DRDP Buzău, transformarea unui fost drum județean amplasat într-o zonă de munte, pentru care a fost necesară construirea a nu mai puțin de 8 viaducte de coastă, concomitent cu numeroase lucrări de consolidare a versanților.

„Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare, DN 2L va facilita legătura dintre cele trei mari regiuni istorice – Muntenia, Moldova și Ardealul – prin conexiunea cu DN 2D la capătul traseului, în zona localității Lepșa”, a transmis DRDP Iași.

Noul sector montan din DN 2L se întinde pe o lungime de 16,2 km și include o cale carosabilă modernizată, două poduri noi și 8 viaducte de coastă spectaculoase.

Investiție de peste 226 milioane de lei

Modernizarea DN2L pe sectorul Soveja – Lepșa a fost un proiect complex, într-o zonă montană cu relief dificil. Lucrările au vizat atât refacerea completă a structurii rutiere, cât și consolidarea versanților, realizarea de viaducte de coastă, poduri noi și sisteme moderne de scurgere a apelor.

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„Pe traseu au fost construite 8 viaducte de coastă, necesare pentru stabilizarea drumului în zonele unde versanții sunt abrupți. Acestea sunt amplasate între km 64+737 și km 65+805, cu lungimi cuprinse între 11 m și 37 m”, a transmis DRDP Buzău.

De asemenea, au fost realizate și două poduri, ambele complet noi: unul peste pârâul Lepșuleț (km 72+289), cu o lungime de aproximativ 16 metri, și altul peste pârâul Lepșa (km 75+910), cu o lungime totală de 27,7 m.

Lucrările au fost executate de asocierea de constructori români S.C. Lemacons SRL & S.C. Citadina 98 SA și Trameco SA.

Valoarea totală a investiției a fost de 226,391 milioane de lei, cu TVA inclusă, fondurile fiind asigurate integral de la bugetul de stat. Proiectul beneficiază de o perioadă de garanție de 60 de luni (5 ani), timp în care constructorul va asigura remedierea oricăror eventuale defecțiuni apărute.

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