Actorii Matt Damon și Ben Affleck, scenariștii filmului „Ultimul duel”. Pelicula are în prim- plan Franța medievală

„The Last Duel / Ultimul duel” îi are în distribuție pe Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck. Filmul este regizat de Ridley Scott, scenariul fiind semnat de Nicole Holofcener, Ben Affleck și Matt Damon după cartea lui Eric Jager.

Matt Damon: „Știam că e o poveste incredibilă”

Opera lui Jager a fost lăudată pentru descrierile sale incredibil de detaliate și a atras atenția lui Matt Damon, care i-a văzut imediat potențialul cinematografic și l-a și văzut pe Ridley Scott preluând cârma unui viitor film. Scott este un cineast venerat care a realizat zeci de producții apreciate de critici, filme care continuă să emoționeze și astăzi.

Cu Scott în echipă ca regizor, Damon a petrecut luni bune vorbind cu scenariști, dar în cele din urmă, au decis să abordeze singuri povestea. „Știam că este o poveste incredibilă, întrebarea era cum să o spunem într-un mod care ar fi cu adevărat interesant pe marele ecran”, a spus Matt Damon. „Și atunci am venit cu ideea de perspective, unde avem două treimi dintr-un film cu acești doi bărbați doar pentru a descoperi că această femeie este de fapt eroul întregii povești”.

Filmul e bazat pe evenimente reale

Filmul „Ultimul duel”, bazat pe evenimente reale, analizează ipotezele cunoscute despre ultimul duel consimțit din Franța între Jean de Carrouges și Jacques Le Gris, doi prieteni care devin aprigi rivali.

Carrouges e un cavaler respectat, reputat pentru curajul și priceperea pe câmpul de luptă. Le Gris este un nobil normand, faimos pentru inteligența și elocvența sa. Soția lui Carrouges, Marguerite, acuză că a fost agresată de Le Gris, acuzație pe acesta o neagă; ea insistă să facă publice detalii despre presupusa agresiune, ceea ce este văzut ca un act extrem de curaj și, totodată, de sfidare, care îi pune viața în pericol.

Așa se ajunge la duel, o soluție crudă care le pune tuturor viața în mâinile Domnului.

Echipa filmului „Ultimul duel” la Festivalul de Film de la Veneția

Matt Damon și Ben Affleck sunt din nou scenariști, după 25 de ani de la premiatul „Good Will Hunting”. Regizat de Ridley Scott, cu Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck și Adam Driver în rolurile-cheie, „The Last Duel / Ultimul duel” are premiera în România în data de 15 octombrie 2021.

