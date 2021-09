Oferirea distincție a fost anunţată cu o săptămână înainte de lansarea în cinematografe a filmului „No Time to Die”, noua producţie a aventurilor celebrului agent secret, al cincilea şi ultimul film cu Daniel Craig în rolul agentului 007.

Filmul este al 25-lea din franciza Bond, iar Craig este cel mai „longeviv” agent din producție.

„Daniel Craig este cunoscut pentru că a fost comandantul Bond de-a lungul ultimilor 15 ani – un ofiţer de Marină care asigură securitatea Marii Britanii în misiuni în lume, a declarat amiralul Tony Radakin. Este ceea ce face în fiecare zi Royal Navy, folosindu-se de mijloace şi competenţe în aceeaşi manieră ca Bond”.

Daniel Craig has been made an honorary Commander in the Royal Navy. Commander Craig said: “I am truly privileged and honoured to be appointed the rank of Honorary Commander in the senior service.” pic.twitter.com/5pPDdznejE