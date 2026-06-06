Potrivit unor surse citate de postul american de știri, forţele respective operau din mai multe baze amplasate în sudul Azerbaidjanului, în apropierea frontierei cu Iran. Cea mai avansată dintre acestea se afla la aproximativ 100 de kilometri de Tabriz, un oraş din nordul Iranului, care a fost ţinta unor atacuri aeriene israeliene.

Acolo ar fi fost detaşaţi şi comandanţi ai forţelor speciale pentru a desfăşura misiuni de informaţii şi operaţiuni cu drone, Israelul oferindu-și astfel o poziţie strategică pentru supravegherea nordului Iranului. De asemenea, această prezenţă ar fi asigurat Israelului o bază avansată capabilă să găzduiască misiuni de salvare aeriană în cazul în care piloţii săi ar fi fost doborâţi în teritoriul iranian.

Operațiunile israeliene din Azerbaidjan ar fi implicat zeci de soldaţi, printre care membri ai forţelor speciale şi de salvare aeropurtată, precum şi personal al Mossadului.

Cu toate acestea, autorităţile azere au negat categoric aceste informaţii. „Respingem cu fermitate acuzaţiile nefondate privind presupusa utilizare a teritoriului azer pentru operaţiuni îndreptate împotriva unor ţări terţe”, a transmis un purtător de cuvânt al Ambasadei Azerbaidjanului în Statele Unite într-un comunicat adresat CNN.

„Publicarea acestor informaţii are ca scop să semene confuzie în rândul comunităţii internaţionale, să submineze stabilitatea regională şi relaţiile dintre state şi să creeze tensiuni în regiune… Astfel de acuzaţii fabricate constituie o manipulare flagrantă a informaţiilor”, a susținut și Agenţia pentru Dezvoltarea Mass-Media din Azerbaidjan.

„Strategia israeliană în Azerbaidjan rămâne în mod deliberat discretă. Aceasta se bazează pe transferuri de arme, cooperare în domeniul informaţiilor şi o interdependenţă tehnologică pe termen lung în sectorul securităţii”, a comentat Gershon Kogan, specialist în Iran la Centrul Begin-Sadat pentru Studii Strategice.

Azerbaidjanul nu ar fi singura țară care a găzduit baze secrete israeliene. Alte baze clandestine, situate în Irak, Emiratele Arabe Unite și Somaliland, ar completa această reţea. Autoritățile irakiene au dezmințit de asemenea aceste informaţii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE