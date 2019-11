De Denisa Macovei,

În plină perioadă de filmări pentru serialul online “L-a seral”, Ada Condeescu ne-a povestit cum și-a descoperit talentul actoricesc și mai ales când a început să-l pună în valoare. Pentru că în primii ani de liceu nu era interesată de materiile care i se predau, Ada doar mima pregătirea la ore. Și îi ieșea de minune.

În primii doi ani de liceu, a chiulit mult

“Eu la liceu n-am avut referințe foarte bune, în sensul că am descoperit materiile care-mi plăceau prin casa a XI-a și abia atunci am început să învăț cu adevărat pentru ele. Până atunci, am mers la meciurile de baschet, am chiulit, am stat cu prietenele mele foarte bune undeva aproape de liceu. Cu toate astea, întotdeauna știam, nu mă întreba cum, să fac o figură bună și toți profesorii credeau că mi-am învățat lecția, chiar dacă nu eram pregătită 100%”, ne-a mărturisit Ada, completând că deși era conștientă de atuurile ei, nu se gândea că aceste adevărate scenete jucate la tablă, în fața clasei, o vor ajuta pe viitor: „Mă foloseam de talentul meu actoricesc, da, cam așa ceva. Nu știam neapărat atunci că voi alege o carieră în domeniul ăsta, dar îmi plăcea să văd că ține figura și că reușesc să iau, fără să învăț, o notă bună”

A rămas corijentă la chimie

Nu la toate materiile funcționa însă această păcăleală. Actrița a povestit că la chimie nu putea să mimeze că și-a învățat lecția și în primul an de liceu a rămas corijentă. A fost nevoită să ia lecții în particular pentru a putea trece clasa, însă rușinea de care a avut parte a făcut-o să nu-și mai dorească să repete experiența și s-a pus cu burta pe carte.

