„Sunt ceva între, îl las să experimenteze, dar sunt și germofobă (germofobia este un termen folosit pentru a descrie frica patologică de germeni, bacterii, contaminare și infecție), îl cert să nu pună mâna pe ceva, să nu ia vreo bacterie. Îmi și spune uneori «vai, mama, dar ce fricoasă ești»”, a spus Adda pentru Unica.

În cadrul interviului, Adda a vorbit despre momentele grele și despre boala Lyme, care i-a schimbat total viața.

„Au fost multe, dar cel mai rău a fost când a trebuit să accept boala Lyme, aia m-a dărâmat. M-am gândit că pot să mor, nu a fost deloc bine. Când te gândești că poți muri oricum, te iau toate fricile.

Nici acum nu sunt sigură că nu am luat-o razna cu capul, poate am luat-o și nu îmi dau seama. Atunci m-am rugat foarte mult, m-am dus în zona spirituală. M-au motivat familia și copilul, iar eu sunt rezistentă și puternică. Și acum am momente când mi-e foarte frică, dar trebuie să-mi păstrez calmul cumva”, a mai spus Adda.

Ce spune despre relația cu soțul ei, Cătălin

Adda și Cătălin formează unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi au participat împreună la „Asia Express”, unde fanii au avut șansa să îi cunoască din altă ipostază.

Deși mulți au zis că se vor despărți după încheierea show-ului, din cauza certurilor crunte pe care le-au avut, aceștia se iubesc mai mult ca niciodată, iar Adda recunoaște că soțul ei este sufletul ei pereche.

„Îl iubesc pe Cătălin, suntem suflete-pereche, suntem o singură persoană, deci nu este un efort prea mare. Totul este natural, iubirea noastră este naturală. Noi suntem cei mai buni prieteni, iubiți, amanți, părinți, ne distrăm și râdem împreună” a mai adăugat artista.

