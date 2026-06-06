Arestarea celor șase candidați proruși, care fac parte din partidul Armenia Puternică, a fost anunțată de o agenție de presă oficială, care nu a oferit vreun motiv, relatează Reuters.

Partidul Armenia Puternică este condus de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, care se află în arest la domiciliu sub acuzația că a încercat să răstoarne Guvernul prin violențe. Potrivit unei publicații ruse din exil, Samvel Karapetyan este un agent al serviciilor secrete rusești.

Viitorul relațiilor dintre Armenia și Rusia a devenit o temă electorală centrală. În ultimele săptămâni, regimul de la Moscova a impus restricţii asupra exporturilor armene sub pretextul unui răspuns față de apropierea acestei țări din Caucazul de Sud de Occident, în realitate pentru a presa electoratul să voteze împotriva premierului Nikol Pașinian.

Aproape 2,5 milioane de armeni sunt chemați duminică, 7 iunie, la urne pentru a alege noua legislatură a Parlamentului armean. Acest scrutin parlamentar este considerat un test pentru eforturile lui Nikol Paşinian de a continua procesul de pace început cu inamicul istoric Azerbaidjan.

Conform sondajelor, partidul lui Pașinian, Contractul Civil, este favorit să câștige alegerile cu peste 30% din voturi. Armenia Puternică, al cărei lider este susținut în mod deschis de Kremlin, este creditată cu 12% în intențiile de vot.

Societatea civilă din Armenia a avertizat asupra campaniei masive de dezinformare duse de Rusia pentru a influența alegerile. Rețeaua rusească de dezinformare „Matrioșka”, observată în spațiile online din mai multe țări, și-a crescut activitatea la un nivel record înainte de alegerile parlamentare din Armenia, ceea ce a ridicat îngrijorări asupra independenței votului.

Comisia Electorală Centrală a autorizat anchetatorii să iniţieze proceduri penale împotriva celor şase candidaţi, scrie agenția de presă Armenpress, fără a oferi detalii suplimentare. Cei șase candidați sunt: Hayk Avagyan, Sasun Badoyan, Arthur Abrahamyan, Vahe Tavakalyan, Vahe Yeghiazaryan și Ashot Sahakyan.

Ministerul armean de Interne a anunțat săptămâna aceasta că a identificat cel puţin 78 de cazuri de infracţiuni preelectorale şi a reţinut 44 de persoane pentru faptul că au încercat să cumpere voturile.

„Pentru a influența alegerile, Rusia a investit mai mulți bani decât în România și Moldova”, spune fosta parlamentară Gayane Abrahamyan într-un interviu acordat pentru Libertatea.

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