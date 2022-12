„În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia.

După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta și să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat.

Am coborât pe scări și am țipat: «Ieși afară din curte! Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: Sunteți de acord?». Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină”, a mărturisit Adda pe rețelele de socializare, potrivit Spynews.

După ce a povestit ce i s-a întâmplat, Adda a fost criticată de fanii de pe rețelele de socializare.

„Eu citind comentarii legate de «colindul» abuziv de azi. Se pare că sunt eu prea vedetă și că, de fapt, e normal să intre cineva peste tine în casă, curte, fără să ceară voie. Să pună colinde manelizate pe o boxă la maxim.

Să te trezești cu 10 bărbați în curte, fiind singură acasă. Să te rogi de ei să plece și să nu vrea… Păi să ridice tonul la tine, în curtea ta. Frumoase tradiții avem! Și voi vreți să umblați liber prin Europa?! Succes!”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Adda a lansat prima sa carte în luna noiembrie, unde a povestit despre toate stările prin care a trecut. Artista a ales scrisul ca terapie și a vorbit cu multă emoție despre proiectul ei de suflet.

ADDA, artista care a atins inimi prin muzica și versurile ei, le face cunoscute pe Ada, Alexandra și ADDA în prima ei carte:

„Cele trei ADDA”, care s-a lansat official joi. Cine o urmărește pe rețelele de socializare, cu siguranță a avut șansa de a le cunoaște pe cele trei personalități ale ADDEI: Ada, femeia blândă, bună care caută bunătatea în oameni, Alexandra, o Xena a zilelor noastre și ADDA, artista care transformă durerea în artă și arta în pansament pentru suflete și ajunge la inimile oamenilor prin muzica și versurile pe care le compune.

După ce și-a făcut cunoscute cele mai profunde trăiri și ne-a purtat prin diferite stări emoționale, atât prin muzică, cât și prin versuri, ADDA lansează cartea în care își spune povestea așa cum nu o știe nimeni.

