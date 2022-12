Adela Popescu și Radu Vâlcan își vor petrece sărbătorile de iarnă în Thailanda împreună cu cei trei băieți ai lor. Prezentatoarea de la PRO TV și-a făcut bagajele și a plecat din țară pentru a își revedea soțul. Timp de 2 luni, Radu a filmat în Thailanda alături de echipa de la „Insula iubirii” pentru un nou sezon.

Zborul nu a fost deloc ușor pentru Adela Popescu, care a ales să plece la mii de kilometri distanță cu trei copii. Cei mici au fost foarte fericiți că și-au revăzut tatăl.

„După mai multe ore de zbor, 12 în aer, plus escala, plus aeroport, plus viza etc, am ajuns cu bine în Phuket. Nu sunt încă hotărâtă dacă zborul de noapte e o idee bună atunci când călătorești cu copii mici.

Mă mai gândesc. Însă revederea a meritat fiecare clipă de nesomn și oboseală. Eu, deși eram obosită peste măsură aveam un zâmbet tâmp pe chip.

Mi-era dor de miros, de temperatură și de energia unică din Thai. Noaptea nu a fost ușoară. Dați peste cap de fusul orar copiiii s-au trezit des și pe rând.

Am recuperat de dimineață când Radu a mers cu ei la piscină și eu am dormit până la 10:00 ora locală”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Recomandări Bușoi a ascuns în acte că a fost finanțat de Qatar. Întrebat de Libertatea, Parlamentul European a confirmat obligația: „Parlamentarii își declară deplasările plătite de terți”

Radu Vâlcan a filmat pentru „Insula iubirii” sezonul 7

„Insula Iubirii”, reality show-ul prin intermediul căruia concurenţii au şansa să îşi pună la încercare intensitatea şi veridicitatea sentimentelor, se pregăteşte să întâmpine noi cupluri curajoase şi dornice să trăiască experienţa vieţii lor. Zilele aceastea, Radu Vâlcan şi echipa de filmare vor pleca în Thailanda, acolo unde se va filma cel de-al şaptelea sezon al show-ului de la Antena 1.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ că ne pregătim să pornim în cea de-a şaptea aventură thailandeză. Uitându-mă în urmă, nici nu îmi dau seama când au trecut şapte ani de când am început acest proiect. Despre cifra, asta, şapte, se spune că este una magică. Tot în jurul ei mă organizez şi eu în Thailanda, când dorm mai puțin de șapte ore pe zi și filmez mai mult de șapte ore pe noapte. Sunt mândru că am ajuns deja la al şaptelea sezon şi abia aştept să văd cu ce ne va surprinde Insula de această dată, pentru că fiecare sezon de până acum ne-a surprins diferit!”, a declarat gazda reality show-ului, Radu Vâlcan.

Noul sezon le va aduce telespectatorilor o mulţime de surprize. Noi poveşti de viaţă, noi reguli, noi locaţii, noi ispite şi multe provocări sunt doar câteva dintre ingredientele celui mai nou sezon Insula Iubirii. Două resorturi exclusiviste din Phuket, cea mai mare insula din Thailanda, îi vor găzdui pe cei care vor trebui să aleagă între relaţie şi tentaţie, la Insula Iubirii.

