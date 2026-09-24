Locul care a renunțat definitiv la trecerea la ora de iarnă. Ce se întâmplă în această toamnă

Locuitorii din provincia Columbia Britanică din Canada au renunțat definitiv la schimbarea orei, o decizie care îi scutește de ajustarea ceasurilor de două ori pe an.

În timp ce majoritatea lumii se pregătește să treacă la ora de iarnă la sfârșitul lunii octombrie, această provincie canadiană vestită pentru peisajele sale spectaculoase a pus capăt schimbării orei în martie 2026. Columbia Britanică este acum pe un fus orar fix, UTC-7, echivalent cu ora de vară, pe tot parcursul anului, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

De ce a renunțat Columbia Britanică la schimbarea orei?

Guvernul provinciei a decis să elimine schimbarea orei pentru a reduce perturbările somnului și ale rutinei zilnice. Aceasta, spun oficialii, va permite locuitorilor să beneficieze de mai multe ore de lumină naturală la sfârșitul zilei în timpul iernii. Procurorul general Nikki Sharma a declarat că „schimbarea orei de două ori pe an ar putea îngreuna viața părinților, lucrătorilor în ture, proprietarilor de mici afaceri și chiar a proprietarilor de animale de companie. Scopul este de a oferi un program mai previzibil și de a sprijini bunăstarea locuitorilor”.

Această decizie face din Columbia Britanică prima provincie importantă de pe coasta Pacificului care renunță la schimbarea orei fără să aștepte ca statele americane vecine să adopte măsuri similare. Schimbarea este semnificativă, deoarece creează o diferență de fus orar între această provincie canadiană și statele din sudul SUA, care vor da ceasurile înapoi în prima săptămână a lunii noiembrie.

Un precedent în Canada, dar Europa încă ezită

Columbia Britanică nu este prima regiune canadiană care renunță la schimbarea orei. Saskatchewan, de exemplu, a păstrat ora standard pe tot parcursul anului timp de decenii, iar teritoriul Yukon a trecut la ora permanentă încă din 2020.

În timp ce unele regiuni din America de Nord renunță la schimbarea orei, Europa încă dezbate această problemă. În 2018, Uniunea Europeană a propus eliminarea schimbării orei, iar Parlamentul European a aprobat ideea în 2019. Totuși, statele membre nu au ajuns la un consens cu privire la menținerea orei de vară sau de iarnă. Comisia Europeană a demarat în iunie 2026 o evaluare a impactului acestei reforme, dar o decizie finală nu a fost încă luată.

Istoria schimbării orei

Puțini știu că ideea de a schimba ora pentru a economisi lumină naturală datează din secolul al XIX-lea, când George Vernon Hudson, un astronom din Noua Zeelandă, a propus această măsură. Mai târziu, în Anglia, William Willett a venit cu o propunere similară, fiind nemulțumit de faptul că oamenii nu profită suficient de lumina dimineții.

În timpul Primului Război Mondial, Germania a implementat schimbarea orei pentru a economisi energie, urmată de alte țări, inclusiv Statele Unite. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, SUA au introdus „timpul de război”, un sistem care a unificat ceasurile pe tot parcursul anului. În prezent însă, doar două state americane, Hawaii și Arizona, au renunțat la schimbarea orei.

Ce țări nu mai schimbă ora?

Conform unei analize Pew Research Center din 2023, doar o treime dintre țările lumii mai utilizează ora de vară. Printre acestea se numără majoritatea statelor din SUA, o mare parte a Europei, precum și zone din Canada, Australia, America de Sud și Caraibe. Pe de altă parte, Asia, Rusia și majoritatea țărilor africane au abandonat această practică.

Țări precum Azerbaidjan, Iran, Turcia, Rusia și Uruguay, alături de regiuni din SUA precum Hawaii, Arizona și teritoriile insulare americane, nu își mai ajustează ceasurile. În America, locuitorii din Guam, Samoa Americană și alte teritorii au adoptat de asemenea un fus orar constant.