Robert Brovdi, alias „Magyar”, comandantul Forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, este vânat de Rusia, care a stabilit o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru capturarea lui, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit publicației americane, Moscova intenționează să-l prindă pe Brovdi cu ajutorul rețelelor criminale din spațiul post-sovietic, motiv pentru care recompensa de 20 de milioane de dolari este destinată deocamdată doar lor.

Într-un interviu acordat pentru WSJ dintr-o locație secretă, Robert Brovdi estimează că unitatea sa este responsabilă pentru o treime din pierderile suferite de Rusia în prima linie a frontului în ultimul an.

Din cauza amenințărilor, Brovdi și subordonații săi sunt supuși unor măsuri de securitate sporite. Pe durata interviului, jurnalistul WSJ a trebuit să-și dezactiveze geolocalizarea și să-și pună smartphone-ul într-o geantă Faraday, blocând comunicațiile mobile, Wi-Fi, Bluetooth și GPS. El a fost transportat la centrul de comandă într-o mașină cu geamuri fumurii.

Născut în orașul Ujhorod, Robert Brovdi este un cetățean ucrainean de etnie maghiară. Înainte de lansarea războiului la scară largă, pe 24 februarie 2022, el se ocupa de afaceri cu cereale. După declanșarea invaziei, s-a oferit voluntar și a creat în mai 2022 unitatea de recunoaștere aeriană „Păsările lui Magyar”. Aceasta a devenit în cele din urmă Brigada 414 Separată de Sisteme Fără Pilot.

În mai 2025, Robert Brovdi a primit titlul de Erou al Ucrainei, iar, o lună mai târziu, a devenit șeful Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei.